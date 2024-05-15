Правозащитники связали похищения людей с поджогом машины в Грозном

15 мая 2024, 00:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грозном неизвестный поджог автомобиль с номерным знаком "DUSTUM" и надписью К13 на двери. По подозрению в поджоге задержан житель чеченской столицы, он сдался сам после похищения семьи, сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поддержали мнение, что автомобиль связан с сыном главы Чечни Адамом. Они считают, что недавние массовые похищения в Шалинском районе связаны с поджогом машины.

В Грозном 6 мая неизвестный поджег машину, которая, как утверждается, принадлежит человеку из окружения Адама Кадырова. Об этом, как сообщает один из оппозиционных чеченских каналов, свидетельствует номер с надписью "DUSTUM", а также надпись К13 на двери.

Упомянутый телеграм-канал опубликовал видео поджога. На нем мужчина в куртке с меховым капюшоном и рюкзаком обливает белый автомобиль "Нива" с вышеуказанными опознавательными знаками какой-то горючей жидкостью из пятилитровой пластиковой бутылки и поджигает. После этого он поднимает с земли телефон, на который, судя по всему, ведется видеозапись и убегает.

В Чечне позывной «Дустум» и номер «К13» негласно зарезервированы за людьми, имеющими отношение к Адаму Кадырову, подтвердил 14 мая корреспонденту "Кавказского узла" информацию в телеграм-канале сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

«По поводу позывного, действительно, Кадыров какое-то время пользовался позывным «Дустум», но это было в то время, когда он был начальником службы безопасности отца. Постепенно этот позывной открепился от него с появлением нового позывного «Паччахь». Сын тоже, видимо, захотел взять такой позывной. Вообще позывными пользовались во время боевых действий, когда связь между бойцами велась через рации, настраиваемые на определенную волну. Это делалось, чтобы противник не мог вычислить переговорщиков. Сейчас, когда есть мобильные телефоны и связь защищена, необходимости в шифровании имён нет. Такие позывные - это ребячество. Да, в Чечне знают, что сын Кадырова любит этот позывной. Машина, которую подожгли, не может принадлежать Адаму, она там бы не стояла. Но она, скорее, принадлежит стороннику нынешней власти. И поджог совершил, скорее, человек, который пострадал от действий представителей этой власти. А таких в Чечне большая часть населения», - сказал.

Оппозиционной телеграм-канал также сообщил 7 мая, что ведется поиск мужчины, который поджег автомобиль. Рейды проходят в жилом квартале "Олимпийский", где произошел поджог. Обыскивают и проверяют всех жителей комплекса. Сообщается, что по подозрению в поджоге был похищен молодой парень, житель Грозного Джабраил Даутхаджиев. По информации телеграм-канала, он сам пришел к властям после того, как была задержана его семья. Женщин по данным на 8 мая отпустили. Задержали Даутхаджиева из-за такой же куртки, какая была на поджигателе автомобиля. Кроме того, он общался с парнями из Шалинского района. Также телеграм-канал сообщил о массовых задержаниях людей в Шалинском районе, по данным на 7 мая были задержаны около 30 человек. Телеграм-канал приводит фамилии некоторых из них.

Что касается массовых задержаний в Шалинском районе и доставке в отделы полиции их близких родственников, то, по мнению сотрудника "Мемориала"*, они могут быть связаны с поджогом автомобиля. «Массовые задержания последних дней - это продолжение террора над жителями республики, которому подвергаются последние три десятилетия. Ничего нового в этом нет. Похищения в разных районах и населенных пунктах возможны на волне и по причине поджога машины. Хотя все они не причастны к поджогу. Уверен, что результатом этих похищений будут сфабрикованные уголовные дела. И даже уже есть такая информация», - отметил он.

А обнаружение повешенного жителя Шалинского района вряд ли связано с поджогом «Нивы», полагает он. «По поводу повешенного пока объективной информации нет. Не думаю, что это имеет отношение к поджогу. Возможно, простое совпадение по времени. В суицид тоже мало верится с учетом того, что для чеченцев не характерны суициды», - подчеркнул он.

7 мая в Шалинском районе было найдено тело молодого человека, оно было подвешено на мосту, пишет оппозиционный чеченским властям телеграм-канал.

В начале 2000-х годов у Кадырова было прозвище «Дустум». поделился воспоминаниями с корреспондентом "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Он себя позиционировал «Дустумом» в начале 2000-х годов. Тогда его так называли. Возможно, его сын следом за отцом поступает так же, как и отец. Автомобили с такими надписями, возможно, связаны с сыном», - сказал он.

По его словам, не исключено, что задержания в Шалинском районе могут быть связаны с поджогом «Нивы». «До меня доходит информация о похищениях и задержаниях в Шалинском районе, людей просто увозят и нет информации об их судьбе. Поступила информация о том, что молодого человека нашли повешенным. Есть мнение, что он не повесился <...>, а его повесили. У меня нет достоверной информации, что все эти события связаны с поджогом. Но исключать этого нельзя. Я думаю, поджог машины, которая принадлежит человеку из окружения власти, может стать большой проблемой», - отметил он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также не исключает, что похищения связаны с поджогом автомобиля.

«Эти события могут быть связаны друг с другом. Эта парадигма коллективной ответственности в Чечне у руководства всегда была и остается. Поэтому будут наказаны те, которые, предположительно, могут быть связаны с поджогом. То есть предположений будет достаточно, чтобы наказать большое количество людей. В их логику это укладывается», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, поджог может быть ответом на несправедливость со стороны окружения сына Кадырова. «Если человек склонен к тому, чтобы мстить подобным образом, то основания там есть у очень многих людей. То есть основания для таких шагов есть у очень большого количества жителей республики, потому что они так или иначе сталкивались с несправедливостью. Много обиженных, много врагов. Меня всегда удивляло отсутствие протестов. Но когда нельзя открыто протестовать против чего-то, то люди начинают делать это другим образом. Любой открытый протест вызывает такую реакцию, что совершившему приходится извиняться. И это в лучшем случае. Люди не могу это терпеть бесконечно», - отметила она.

Отметим, что имеются косвенные подтверждения связи автомобилей с номерными знаками "DUSTUM" с Адамом Кадыровым. К примеру, 28 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал информацию об открытых соревнованиях по тактической стрельбе "Свои люди", которые прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Второе место в соревнованиях занял "отряд начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова "Дустум", сообщил глава республики. В феврале 2023 года в телеграм-канале "Советник КРА" опубликовано видео с Адамом Кадыровым. На его куртке справа имеется нашивка с надписью "DUSTUM".

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В феврале 2024 года Ахмат Кадыров был назначен министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики. А 28 апреля Кадыров сообщил о назначении Адама куратором Российского университета спецназа. По его словам, сделано это по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.