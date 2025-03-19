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18:55, 19 марта 2025

Айшат Кадырова стала владельцем завода

Производство компании "Чеченские минеральные воды". Фото: https://inzare.com/proizvodstvo/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцем компании "Чеченские минеральные воды", производящей минеральную воду и газированные напитки, стала Айшат Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", фонду Кадырова принадлежит 100%  "Чеченских минеральных вод". За 2019 год прибыль "Чеченских минеральных вод" составила 9,1 млн рублей.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Айшат Кадырова стала единоличным владельцем компании "Чеченские минеральные воды", производящей напитки, на запись в  "Контур.Фокус" обратила внимание "Вёрстка"*.

Как следует из информации на сайте по проверке контрагентов "Контур.Фокус", предприятие, расположенное в селе Серноводское, образовано в 2007 году.

По данным на конец 2023 года, его выручка составила 1,4 миллиарда рублей, показав рост на 16% по сравнению с началом того же года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тысяч рублей.

Компания участвует в госзакупках, заключены контракты на 42 миллиона рублей, указано на сайте по проверке контрагентов.

На сайте компании указано, что она производит минеральную воду, соки и нектары, холодные чаи, снеки, газированные напитки и энергетики.

Евросоюз 24 июня включил мать главы Чечни Аймани Кадырову и возглавляемый ею фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери на посту главы фонда. 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России, в том числе матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Также ведомство внесло технические изменения в запись, в размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов. Рамзан Кадыров заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери Аймани Кадыровой, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными".

В 2020 году США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". В санкционный список были включены и предприятия, которые, как утверждают в Минфине США, приносят доход Кадырову, в их числе и "Чеченские минеральный воды", сообщило РБК 10 декабря 2020 года.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове. 

Айшат Кадырова в 24 года, в октябре 2023 года, получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. 27 февраля она сообщила, что уходит с поста заместителя главы правительства Чечни, так как эта работа больше подходит сильному мужчине. Она намерена заниматься бизнесом, в том числе модным домом Firdaws.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

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Автор: "Кавказский узел"

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