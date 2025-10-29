×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:05, 29 октября 2025

Апелляционный суд утвердил арест азербайджанского адвоката Гахраманова

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Азербайджане оставил под стражей адвоката Забиля Гахраманова. Его коллеги считают дело Гахраманова политическим.

 Как писал "Кавказский узел", 25 октября Гянджинский городской суд избрал в отношении Забиля Гахраманова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ему  предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. По этим статьям ему грозит до 7 лет лишения свободы

Гахраманов, который защищал представителей партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус.

 Гянджинский апелляционный суд 28 октября оставил без удовлетворения жалобу на арест адвоката Забиля Гахраманова, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие юриста.

«Забиль и его адвокаты заявили о необоснованности обвинений, указали на незаконность уголовного дела и решения Гянджинского городского суда об избрании меры пресечения в отношении него в виде ареста. Забиль сказал, что арест связан с его профессиональной адвокатской деятельностью. Забиль сказал, что его арестовали за то, что он предавал огласке произвол в отношении граждан, удерживаемых в гянджинской полиции», - рассказал родственник Гахраманова.

Однако, по его словам, апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил юриста под стражей. “Заседание продолжалось пять часов и завершилось поздно вечером, около 10 часов", - добавил родственник адвоката.

Защитница Гахраманова адвокат Саадат Сейидли заявила о нарушении прав юриста после задержания. «После задержания права Забиля Гахраманова грубо были нарушены. Его не позволяли связаться с близкими и даже с адвокатом на назначению. Он страдает сахарным диабетом и его лишили возможности  получить лекарства. Первоначально Гахраманова обвинили в хулиганстве, связанном с инцидентом в Гейгельском районе. Мы настаивали на том, что Гянджинская полиция по территориальной юрисдикции не имеет право на ведение следствия по этому делу. Забиль Гахраманов также указал на предвзятость к нему начальника Гянджинской полиции. Но несмотря на наши протесты прокурор Гянджи не удовлетворил их и оставил дело на рассмотрении гянджинской полиции. Мы подали жалобу на решение гянджинского прокурора генеральному прокурору, но пока реакции нет», - рассказала Сейидли.

По ее словам, чтобы обосновать ведения следствия в Гянджинской полиции Гахраманову через два дня после задержания предъявили еще обвинение в мошенничестве. Она отметила, что это обвинение также «абсурдно». В частности, Гахраманову инкриминируют в том, что, получив деньги у клиента он дал ему обещания положительно решить для него вопрос, но не сделал этого.

«Адвокаты свободны в заключении договоров с клиентами и получать у них вознаграждение за услуги. И адвокат согласно закону об адвокатуре и договору об услугах не имеет обязательств давать обещания и гарантировать положительное решение вопроса в пользу клиента. Поэтому обвинение Гахраманову в «даче обещания и не выполнении его» абсолютно абсурдно. Тем более, что Гахраманов будучи профессиональным опытным адвокатом таких обещаний не давал», - продолжила Сейидли.

Другой адвокат Гахраманова Бабек Гамидов сказал, что в суде не были представлены основания для обвинений юриста в хулиганстве и мошенничестве. «Мы подали ходатайство о допросе потерпевшего. Многое из сказанного потерпевшим при очной ставке с Гахрамановым не были отражены следователем в протоколе. Показания, внесенные в протокол очной ставки не совпадают с первичными показаниями потерпевшего. Поэтому из-за таких противоречий суд должен был заслушать потерпевшего. Однако наше ходатайство не было удовлетворено. Суд также не дал правовую оценку тому, что инцидент имел место не в Гяндже, а в Гейгеле и следствие началось с нарушением территориальной юрисдикции», - отметил Гамидов.

Не задейсвованный в деле адвокат Агиль Лаидж считает данное уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным. «Забиль Гахраманов в целях самообороны ударил ногой напавшего на него на автомойке человека. Сразу же на него была подана жалоба, и через два часа его задержали», - сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла», указав на спланированную провокацию против Гахраманова с целью наказания за профессиональную деятельность.

 Другой адвокат Фариз Намазлы также считает, что дело Гахраманова является «политическим». «Дело Гахраманова не следует рассматривать как арест одного отдельно взятого адвоката. Он наглядно демонстрирует ситуацию с правами человека в Азербайджане и того, как адвокаты действуют под давлением. Да, ранее ряд адвокатов в Азербайджане подвергались обвинениям в мошенничестве и других преступлениях. Однако арест Забиля Гахраманова особенно примечателен тем, что в этом случае дело связано с независимой позицией адвоката, его профессиональной деятельностью и бескомпромиссной позиции против беззакония правоохранительных органов в регионе, где он работает. Следовательно, его арест явно политически мотивирован», — сказал адвокат Намазлы в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Он отметил, что в течение последнего года адвокатам уже «систематически ограничивали возможность публично выступать, участвовать в политически мотивированных делах и критиковать деятельность судебных и следственных органов».

«Позиция руководства Коллегии адвокатов и обсуждения в Милли Меджлисе по поводу «регулирования» выступлений адвокатов в СМИ ясно показывают, что цель заключается в контроле над голосами адвокатов и подавлении их критических мнений. В таких обстоятельствах арест Забиля Гахраманова следует рассматривать не как чисто «юридический вопрос», а как опасный прецедент в суддебно-правовой системе. Ведь преследование адвоката исключительно за его профессиональную деятельность, защиту верховенства закона и выступления против беззакония правоохранительных органов — это послание всем адвокатам», — добавил он.

Арест Гахраманова совпадает с периодом, когда за последние два года в Азербайджане по различным обвинениям были арестованы около 30 независимых журналистов и представителей гражданского общества, продолжил Намазлы. «Точно так же, как сегодня журналисты и представители гражданского общества подвергаются давлению, завтра та же участь может постигнуть адвокатов, занимающихся политическими или другими чувствительнными делами», — сказал Намазлы.

"Забиль Гахраманов - один из немногих адвокатов в регионах Азербайджана, который принципиально отстаивает права своих подзащитных, не поддаваясь давлению силовиков. В частности, он защищал Илькина Сулейманова, которого осудили по обвинению в убийстве девочки, несмотря на неопровержимые улики невиновности этого человека. Он также не боялся участвовать в защите политзаключенных, в частности, членов партии Народного фронта Шахина Гаджиева  и Сахиба Мамедзаде и других оппозиционеров. Интересно, что недавно, 8 октября, президиум Коллегии адвокатов приостановил его полномочия на шесть месяцев. Однако это решение должно было быть утверждено еще судом. Вероятно, кому-то нужна была более быстрая изоляция Гахраманова", - ранее рассказал один из активистов на условиях анонимности. 

Отметим, что 10 октября выступая в парламенте, депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» заявил о недопустимости апелляций адвокатов к прессе. «Функция адвоката — не распространять недостоверную информацию в газетах и интернет-телевидении. Азербайджан — правовое государство, и в этом правовом государстве верховенство закона должно применяться ко всем, независимо от их личности», - цитирует Новрузова агентство АПА.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:08, 29 октября 2025
Боец из Ингушетии убит в военной операции
10:10, 29 октября 2025
Минобороны отчиталось о 18 сбитых дронах в трех регионах юга России
07:27, 29 октября 2025
1
 Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу
06:35, 29 октября 2025
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
04:35, 29 октября 2025
Несколько беспилотников сбито над Ставропольским краем
22:32, 28 октября 2025
Жительница Владикавказа арестована по делу об экстремизме
Все события дня
Новости
Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
14:08, 28 октября 2025
Журналист Садыгов получил в Тбилиси 54 штрафа за участие в протестах
Отправка переселенцев в Ходжавендский район. 28 октября 2025 года. Кадр видео АПА https://t.me/apa_az/107198
08:17, 28 октября 2025
30 азербайджанских семей возвращены в Ходжавендский район
Мужчина на фоне синагоги горских евреев в Баку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:20, 28 октября 2025
Житель Сумгаита осужден за подготовку нападания на синагогу
Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/
18:57, 27 октября 2025
Бахруз Самедов оставлен в карцере еще на месяц
Кенан Зейналов во время задержания в октябре 2023 года. Кенан Зейналов. https://www.turan.az/ext/news/2023/10/free/Social/ru/9507.htm
14:54, 27 октября 2025
Соратники заявили об ущемлении прав оппозиционера Зейналова в СИЗО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сотрудники ФСБ во время задержания. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20251020/fsb-2049306193.html
29 октября 2025, 11:09
Житель Георгиевска арестован по делу о подготовке теракта

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
28 октября 2025, 20:39
Ростовский блогер обвинен по делу о фейках про армию

Мирза Мирзаев. Фото: Росгвардия. Южный округ / Telegram
28 октября 2025, 18:57
Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев осужден на девять лет

Пляж в Анапе. 28 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14348
28 октября 2025, 16:01
Выбросы мазута на берег произошли в Анапе

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше