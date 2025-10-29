Апелляционный суд утвердил арест азербайджанского адвоката Гахраманова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Азербайджане оставил под стражей адвоката Забиля Гахраманова. Его коллеги считают дело Гахраманова политическим.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября Гянджинский городской суд избрал в отношении Забиля Гахраманова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. По этим статьям ему грозит до 7 лет лишения свободы

Гахраманов, который защищал представителей партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус.

Гянджинский апелляционный суд 28 октября оставил без удовлетворения жалобу на арест адвоката Забиля Гахраманова, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие юриста.

«Забиль и его адвокаты заявили о необоснованности обвинений, указали на незаконность уголовного дела и решения Гянджинского городского суда об избрании меры пресечения в отношении него в виде ареста. Забиль сказал, что арест связан с его профессиональной адвокатской деятельностью. Забиль сказал, что его арестовали за то, что он предавал огласке произвол в отношении граждан, удерживаемых в гянджинской полиции», - рассказал родственник Гахраманова.

Однако, по его словам, апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил юриста под стражей. “Заседание продолжалось пять часов и завершилось поздно вечером, около 10 часов", - добавил родственник адвоката.

Защитница Гахраманова адвокат Саадат Сейидли заявила о нарушении прав юриста после задержания. «После задержания права Забиля Гахраманова грубо были нарушены. Его не позволяли связаться с близкими и даже с адвокатом на назначению. Он страдает сахарным диабетом и его лишили возможности получить лекарства. Первоначально Гахраманова обвинили в хулиганстве, связанном с инцидентом в Гейгельском районе. Мы настаивали на том, что Гянджинская полиция по территориальной юрисдикции не имеет право на ведение следствия по этому делу. Забиль Гахраманов также указал на предвзятость к нему начальника Гянджинской полиции. Но несмотря на наши протесты прокурор Гянджи не удовлетворил их и оставил дело на рассмотрении гянджинской полиции. Мы подали жалобу на решение гянджинского прокурора генеральному прокурору, но пока реакции нет», - рассказала Сейидли.

По ее словам, чтобы обосновать ведения следствия в Гянджинской полиции Гахраманову через два дня после задержания предъявили еще обвинение в мошенничестве. Она отметила, что это обвинение также «абсурдно». В частности, Гахраманову инкриминируют в том, что, получив деньги у клиента он дал ему обещания положительно решить для него вопрос, но не сделал этого.

«Адвокаты свободны в заключении договоров с клиентами и получать у них вознаграждение за услуги. И адвокат согласно закону об адвокатуре и договору об услугах не имеет обязательств давать обещания и гарантировать положительное решение вопроса в пользу клиента. Поэтому обвинение Гахраманову в «даче обещания и не выполнении его» абсолютно абсурдно. Тем более, что Гахраманов будучи профессиональным опытным адвокатом таких обещаний не давал», - продолжила Сейидли.

Другой адвокат Гахраманова Бабек Гамидов сказал, что в суде не были представлены основания для обвинений юриста в хулиганстве и мошенничестве. «Мы подали ходатайство о допросе потерпевшего. Многое из сказанного потерпевшим при очной ставке с Гахрамановым не были отражены следователем в протоколе. Показания, внесенные в протокол очной ставки не совпадают с первичными показаниями потерпевшего. Поэтому из-за таких противоречий суд должен был заслушать потерпевшего. Однако наше ходатайство не было удовлетворено. Суд также не дал правовую оценку тому, что инцидент имел место не в Гяндже, а в Гейгеле и следствие началось с нарушением территориальной юрисдикции», - отметил Гамидов.

Не задейсвованный в деле адвокат Агиль Лаидж считает данное уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным. «Забиль Гахраманов в целях самообороны ударил ногой напавшего на него на автомойке человека. Сразу же на него была подана жалоба, и через два часа его задержали», - сказал Лаидж корреспонденту «Кавказского узла», указав на спланированную провокацию против Гахраманова с целью наказания за профессиональную деятельность.

Другой адвокат Фариз Намазлы также считает, что дело Гахраманова является «политическим». «Дело Гахраманова не следует рассматривать как арест одного отдельно взятого адвоката. Он наглядно демонстрирует ситуацию с правами человека в Азербайджане и того, как адвокаты действуют под давлением. Да, ранее ряд адвокатов в Азербайджане подвергались обвинениям в мошенничестве и других преступлениях. Однако арест Забиля Гахраманова особенно примечателен тем, что в этом случае дело связано с независимой позицией адвоката, его профессиональной деятельностью и бескомпромиссной позиции против беззакония правоохранительных органов в регионе, где он работает. Следовательно, его арест явно политически мотивирован», — сказал адвокат Намазлы в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Он отметил, что в течение последнего года адвокатам уже «систематически ограничивали возможность публично выступать, участвовать в политически мотивированных делах и критиковать деятельность судебных и следственных органов».

«Позиция руководства Коллегии адвокатов и обсуждения в Милли Меджлисе по поводу «регулирования» выступлений адвокатов в СМИ ясно показывают, что цель заключается в контроле над голосами адвокатов и подавлении их критических мнений. В таких обстоятельствах арест Забиля Гахраманова следует рассматривать не как чисто «юридический вопрос», а как опасный прецедент в суддебно-правовой системе. Ведь преследование адвоката исключительно за его профессиональную деятельность, защиту верховенства закона и выступления против беззакония правоохранительных органов — это послание всем адвокатам», — добавил он.

Арест Гахраманова совпадает с периодом, когда за последние два года в Азербайджане по различным обвинениям были арестованы около 30 независимых журналистов и представителей гражданского общества, продолжил Намазлы. «Точно так же, как сегодня журналисты и представители гражданского общества подвергаются давлению, завтра та же участь может постигнуть адвокатов, занимающихся политическими или другими чувствительнными делами», — сказал Намазлы.

"Забиль Гахраманов - один из немногих адвокатов в регионах Азербайджана, который принципиально отстаивает права своих подзащитных, не поддаваясь давлению силовиков. В частности, он защищал Илькина Сулейманова, которого осудили по обвинению в убийстве девочки, несмотря на неопровержимые улики невиновности этого человека. Он также не боялся участвовать в защите политзаключенных, в частности, членов партии Народного фронта Шахина Гаджиева и Сахиба Мамедзаде и других оппозиционеров. Интересно, что недавно, 8 октября, президиум Коллегии адвокатов приостановил его полномочия на шесть месяцев. Однако это решение должно было быть утверждено еще судом. Вероятно, кому-то нужна была более быстрая изоляция Гахраманова", - ранее рассказал один из активистов на условиях анонимности.

Отметим, что 10 октября выступая в парламенте, депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» заявил о недопустимости апелляций адвокатов к прессе. «Функция адвоката — не распространять недостоверную информацию в газетах и интернет-телевидении. Азербайджан — правовое государство, и в этом правовом государстве верховенство закона должно применяться ко всем, независимо от их личности», - цитирует Новрузова агентство АПА.