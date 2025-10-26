Суд отправил Забиля Гахраманова под арест

На три месяца арестовал суд в Азербайджане адвоката Забиля Гахраманова, который обвиняется в хулиганстве и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Забиль Гахраманов, который защищал представителей партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус.

Вечером 25 октября Гянджинский городской суд избрал в отношении Забиля Гахраманова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в Баку родственник юриста.

По его словам, Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. По этим статьям ему грозит до 7 лет лишения свободы. «Конечно же, Забиль не принимает этих обвинений. Ясно, что его преследуют по надуманным обвинениям за то, что он усердно защищал права невиновных людей и ради этого привлекал внимание к произволу силовиков. Ему сначала, 8 октября, приостановили адвокатские полномочия, а теперь по клеветническим обвинениям арестовали", - сказал родственник Гахраманова.

8 октября в пресс-релизе президиума Коллегии адвокатов сообщалось, что решением президиума за допущенные дисциплинарные нарушения деятельность двух адвокатов приостановлена на определенный срок, четверым адвокатам объявлено предупреждение, одному адвокату объявлен выговор. При этом имена наказанных адвокатов не раскрывались.

Адвокат Гахраманова Саадат Сейидли поздно вечером 25 октября оказалась не доступной для комментариев. Дежурный по Гянджинскому суду подтвердил, что судья Лиза Ханмамедова удовлетворила представление следственного органа об аресте Гахраманова на три месяца. Получить комментарии в МВД не удалось.