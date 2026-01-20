Продлен срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова

Суд в Баку продлил еще на 2 месяца срок предварительного заключения адвоката Забиля Гахраманова. Защита считает решение необоснованным и подала апелляцию на решение.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября 2025 года Гянджинский горсуд отправил Забиля Гахраманова под арест на три месяца. Апелляционный суд оставил в силе это решение. Коллеги Гахраманова сочли дело политическим. В ноябре того же года суд оставил в силе решение следователя, который запретил Гахраманову общение с родственниками.

Гахраманов, который защищал представителей оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана, был задержан 25 октября по делу о хулиганстве, он отказался признать вину. Незадолго до этого коллегия адвокатов приостановила его адвокатский статус. Гахраманову предъявлены обвинения по статьям 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления представителю власти или другому лицу) и 178.2.4 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Следственный орган внес представление о продлении срока ареста Гахраманова еще на два месяца. Он и его защитники выразили протест, сообщил 19 января корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гахраманова Расул Джафаров.

По его словам, представитель следствия в ходе разбирательства в Сабаильском районном суде Баку мотивировал необходимость продления ареста тем, что, находясь на свободе, Гахраманов «может скрыться» и «воздействовать на участников процесса». «Однако вообще никаких процессуальных и материальных основ для содержания Забиля Гахраманова под стражей нет. Нет оснований полагать, что он может скрыться», - сказал Джафаров.

Другой адвокат Гахраманова Бабек Гамидов также заявил о безосновательности обвинений, указав на процессуальные нарушения в деле. Так, по его словам, многое из сказанного потерпевшим при очной ставке с Гахрамановым не было отражено следователем в протоколе. Кроме того, добавил адвокат, показания, внесенные в протокол очной ставки, не совпадают с первичными показаниями потерпевшего.

В частности, инцидент имел место не в городе Гянджа, а в Гейгельском районе, и открытие уголовного дела в гянджинской полиции было неправомерным, отметил еще один адвокат Назим Мусаев.

По его словам, протесты адвокатов против нарушения территориальной юрисдикции не были удовлетворены.

Только недавно дело было забрано из полиции Гянджи и передано в Главное управление следствия и расследований МВД Азербайджана, а Гахраманова неделю назад перевели из Гянджинского СИЗО в Бакинский СИЗО.

Однако Сабаильский суд удовлетворил представление следственного органа и продлил срок содержания Гахраманова под стражей еще на два месяца, до 25 марта, продолжил адвокат.

Он отметил, что 19 января защита подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении срока ареста Гахраманова.

Сотрудник Сабаильского суда Баку подтвердил информацию о продлении срока содержания под стражей Гахраманова. Получить комментарии в МВД Азербайджана не удалось.