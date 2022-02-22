Магамадов и Исаев приговорены к длительным срокам заключения

22 февраля 2022, 16:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Чечне приговорил сегодня Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам. Дело в отношении братьев сфабриковано, защита будет обжаловать приговор, заявил адвокат Александр Немов.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривается уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка, которую проводили с этим требованием братья. 11 февраля прокурор попросил приговорить Магамадова к 8,5 года лишения свободы, а Исаева - к 6,5 года. Amnesty International потребовала освободить братьев, отметив, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу не является преступлением.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Сегодня Ачхой-Мартановский районный суд вынес приговор братьям Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Магамадова суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Согласно решению суда, он должен провести год в тюрьме и семь лет в колонии строгого режима. Исаев приговорен к шести годам в колонии общего режима, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Александр Немов.

Он отметил, что это меньше, чем просил прокурор. "Это вообще минимально возможный [срок]", - уточнил Немов. По его словам, защита будет обжаловать приговор.

Во время оглашения приговора без объяснения причин к адвокату Александру Немову приставили восемь приставов, таким образом помешав защите фотографировать и вести видеосъемку, сообщила сегодня "Новая газета" со ссылкой на кризисную группу "СК SОS".

"Сегодняшний приговор — преступление против здравого смысла. Салех Магамадов и Исмаил Исаев невиновны. Их дело полностью сфабриковано. Я осознаю, что если бы не огласка в медиа об их ситуации, Салеха и Исмаила уже бы убили в Чечне. Я осознаю, что придуманное обвинение следствием — попытка легитимизировать преступления, что были сотворены против братьев", — приводятся в публикации слова Немова.

По версии следствия, братья передали незаконному вооруженному формированию пакет с продуктами, в котором были 6 пачек сосисок, 3 буханки хлеба, пачка сока, пачка сахара, коробка чая, 20 плиток шоколада, а также пачки риса и гречки, сообщило 14 сентября 2021 года "Радио "Свобода"*.

"В обвинении следствие подробно описывает детали, стоимость и граммовку продуктов. Это настолько ужасный бред, что трудно вообразить, как можно фабриковать дело - так нелепо", - отметил пресс-секретарь Кризисной группы Мирон Розанов.

"Салех и Исмаил не согласны с приговором. Они, как и мы, как и все адекватные люди, считают, что дело сфабриковано из-за их сексуальной ориентации и оппозиционных взглядов. Адвокаты будут обжаловать решение суда и продолжать бороться за справедливость. Я, в свою очередь, прошу писать им письма. Их данные есть на сайте "Мемориала"**, а сделать это просто и анонимно - через ФСИН письмо. Поддержка важна. Они - узники совести. Невероятно стойкие и смелые, они невиновны и должны быть немедленно освобождены", - приводятся слова Розанова в пресс-релизе Кризисной группы "СК SОS" .

Исмаил Исаев первый раз был задержан в августе 2019 года на улице в Грозном, когда при проверке телефона, полицейский обнаружил там флаг ЛГБТК+. Его удерживали в ОВД на протяжении 10 суток и требовали с матери Зары Магомадовой “выкуп” в 300 тысяч рублей. После чего внимание силовиков закрепилось за юношей, говорится в сообщении Кризисной группы "СК SОS".

Второй раз его задержали уже вместе с Салехом Магамадовым и их родителями в апреле 2020 года. Братьев два месяца удерживали по подозрению в причастности к модерированию оппозиционного канала “Осал Нах 95”. На протяжении этого времени Магамадова и Исаева пытали током, избивали, а в конце заставили записать видео с извинениями, которое силовики позже слили в интернет. Отпустили братьев только под предлогом сотрудничества, Исаеву даже предлагали зарплату, чтобы он “сливал данные” оппозиционеров и атеистов, отмечается в пресс-релизе Кризисной группы.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.