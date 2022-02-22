Amnesty International призвала освободить Магамадова и Исаева

22 февраля 2022, 03:58

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Принадлежность к ЛГБТ-сообществу не является преступлением, страдания уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева должны немедленно прекратиться, говорится в заявлении директора правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стратерс.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривается уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка, которую проводили с этим требованием братья. 11 февраля прокурор попросил приговорить Магамадова к 8,5 года лишения свободы, а Исаева - к 6,5 года.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стратерс в преддверии вынесения приговора Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву призвала освободить их. "Принадлежность к ЛГБТИ-сообществу в Чечне или где-либо еще, если уж на то пошло, не является преступлением. Никто не должен быть задержан за свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность или за критику властей. Их испытания должны закончиться сейчас", - цитируется ее мнение на сайте правозащитной организации.

Стратерс также отметила, что Магамадов и Исаев столкнулись с множеством нарушений прав, в том числе с пытками. "Даже в условиях безжалостных репрессий федеральные российские власти остаются в стороне и ничего не предпринимают. Жизненно необходимо, чтобы российские лидеры, наконец, стали защищать права ЛГБТИ. И начать они могут со случая Салеха Магамадова и Исмаила Исаева", - также отметила она.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".