Обвинение запросило для Магамадова и Исаева длительные сроки

11 февраля 2022, 19:41

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Прокурор попросил приговорить Салеха Магамадова к 8,5 года лишения свободы, а Исаева - к 6,5 года по делу о пособничестве боевику. В ходе суда версия обвинения не подтвердилась даже косвенно, также нет доказательств, что братья были знакомы с боевиком, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривается уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка, которую проводили с этим требованием братья. К 4 февраля петиция с требованием освободить Магамадова и Исаева, набрала более 100 тысяч подписей. В петиции указано, что жизни двух братьев находятся под угрозой, ее авторы призвали президента и госсекретаря США обратиться к российскому правительству для защиты прав ЛГБТ.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.