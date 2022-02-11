Обвинение запросило для Магамадова и Исаева длительные сроки

Сторона обвинения на заседании в Ачхой-Мартановском суде запросила восемь с половиной и шесть с половиной лет заключения чеченцам Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям, сообщила сегодня "Новая газета" со ссылкой на кризисную группу "СК SOS".
Представитель прокуратуры попросил приговорить Магамадова к восьми с половиной годам реального заключения, из которых два года он должен отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Исаеву запросили шесть с половиной лет колонии общего режима, так как он в момент совершения преступления, в котором его обвиняют, был несовершеннолетним, отмечается в публикации на сайте издания.
"Магамадов и Исаев свою вину не признают, настаивают на собственной невиновности и считают, что дело против них сфабриковано. Приговор братьям огласят, ориентировочно, 18 февраля", - привело издание слова пресс-секретаря кризисной группы "СК SOS" Мирона Розанова.
Защита заявила, что в деле нет никаких объективных доказательств вины братьев, однако присутствуют процессуальные нарушения. "Уголовное преследование Магамадова и Исаева связано с их деятельностью — критикой власти, нетрадиционной сексуальной ориентацией и взглядами, поскольку они атеисты", - заявил адвокат Александр Немов в суде. Он отметил, что ничего из вышеперечисленного "не является уголовно-наказуемым в России". "Мои подзащитные многократно подвергались пыткам, похищениям, в отношении них постоянно нарушались их процессуальные права", - привело издание слова адвоката.
Немов добавил, что показания свидетелей по делу непоследовательны, противоречивы и даже косвенно не подтвердили версию обвинения даже косвенно. В том числе их показания не доказывают, что братья знали о деятельности предполагаемого члена НВФ и что даже знали его самого, отмечается в публикации.
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