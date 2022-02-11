Салех Магамадов (справа) и Исмаил Исаев. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"* https://memohrc.org *ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 февраля 2022, 19:41

Обвинение запросило для Магамадова и Исаева длительные сроки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор попросил приговорить Салеха Магамадова к 8,5 года лишения свободы, а Исаева - к 6,5 года по делу о пособничестве боевику. В ходе суда версия обвинения не подтвердилась даже косвенно, также нет доказательств, что братья были знакомы с боевиком, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривается уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, также безрезультатной оказалась и голодовка, которую проводили с этим требованием братья. К 4 февраля петиция с требованием освободить Магамадова и Исаева, набрала более 100 тысяч подписей. В петиции указано, что жизни двух братьев находятся под угрозой, ее авторы призвали президента и госсекретаря США обратиться к российскому правительству для защиты прав ЛГБТ.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Сторона обвинения на заседании в Ачхой-Мартановском суде запросила восемь с половиной и шесть с половиной лет заключения чеченцам Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям, сообщила сегодня "Новая газета" со ссылкой на кризисную группу "СК SOS".

Представитель прокуратуры попросил приговорить Магамадова к восьми с половиной годам реального заключения, из которых два года он должен отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Исаеву запросили шесть с половиной лет колонии общего режима, так как он в момент совершения преступления, в котором его обвиняют, был несовершеннолетним, отмечается в публикации на сайте издания. 

"Магамадов и Исаев свою вину не признают, настаивают на собственной невиновности и считают, что дело против них сфабриковано. Приговор братьям огласят, ориентировочно, 18 февраля", - привело издание слова пресс-секретаря кризисной группы "СК SOS" Мирона Розанова.

Защита заявила, что в деле нет никаких объективных доказательств вины братьев, однако присутствуют процессуальные нарушения. "Уголовное преследование Магамадова и Исаева связано с их деятельностью — критикой власти, нетрадиционной сексуальной ориентацией и взглядами, поскольку они атеисты", - заявил адвокат Александр Немов в суде. Он отметил, что ничего из вышеперечисленного "не является уголовно-наказуемым в России". "Мои подзащитные многократно подвергались пыткам, похищениям, в отношении них постоянно нарушались их процессуальные права", - привело издание слова адвоката.

Немов добавил, что показания свидетелей по делу непоследовательны, противоречивы и даже косвенно не подтвердили версию обвинения даже косвенно. В том числе их показания не доказывают, что братья знали о деятельности предполагаемого члена НВФ и что даже знали его самого, отмечается в публикации. 

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Правозащитники признали Исаева и Магамадова политзаключенными", "Следователи отказались заводить дело о пытках Магамадова и Исаева",  "Следствие запретило визиты родственников к Магамадову и Исаеву".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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