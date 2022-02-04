100 тысяч человек поддержали петицию в защиту Магамадова и Исаева

04 февраля 2022, 20:43

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Петиция с требованием освободить уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, похищенных ровно год назад из Нижнего Новгорода, набрала более 100 тысяч подписей. Авторы петиции отмечают, что жизни двух братьев находятся под угрозой. Они призвали президента и госсекретаря США обратиться к российскому правительству для защиты прав ЛГБТ.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде состоялось предварительное слушание уголовного дела братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты подали ходатайство о передаче дела на рассмотрение в суд другого региона, потому что не надеются на объективное рассмотрение дела в Чечне. 21 декабря 2021 года стало известно, что Салех Магамадов и Исмаил Исаев объявили голодовку из-за отказа Ачхой-Мартановского райсуда передать дело в другой регион. Верховный суд Чечни 6 января рассмотрел апелляцию на продление меры пресечения Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву и направил ходатайство о нарушениях на пересмотр в суд первой инстанции, продлив братьям срок ареста. 8 января братья прекратили голодовку из-за ухудшения состояния здоровья и отсутствия реакции со стороны госорганов. 26 января Верховный суд Чечни отказался рассматривать доводы адвокатов братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева о необходимости передать их дело на рассмотрение в другой регион России и прекратил производство по их жалобе.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Сегодня, в первую годовщину похищения Салеха Магамадова и Исмаила Исаева из Нижнего Новгорода, петиция с требованием их освобождения, созданная кризисной группой "СК SOS", набрала более 100 тысяч подписей.

В тексте петиции, опубликованной на сайте платформы All Out, ее инициаторы обращаются к президенту США Байдену и госсекретарю Блинкену с просьбой выполнить их обещание использовать дипломатию США и международную коммуникацию для защиты прав ЛГБТК+ людей и немедленно обратиться к российскому правительству с требованием освободить Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Их жизни находятся под угрозой только потому, что они ЛГБТК+, указала группа "СК SOS" в петиции.

За минувший год братья подвергались пыткам со стороны сотрудников СИЗО, писали об этом заявление, но Следком отказался расследовать пытки, а дальних родственников братьев склоняли к совершению убийства чести. Магамадов и Исаев объявляли голодовку с требованием передать их дело в другой регион России, однако суд отклонил передачу дела в другой регион, говорится в полученном сегодня "Кавказским узлом пресс-релизе кризисной группы "СК SOS".

"Дело Магамадова и Исаева - политически мотивированное. Это третье задержание Исмаила и второе для Салеха. Ранее их задерживали из-за оппозиционных взглядов в 2020 году и отпустили лишь после предложения о сотрудничестве. А внимание силовиков к братьям началось с 2019 года, когда Исмаила просто остановили на улице в Грозном и, при проверке его телефона, обнаружили ЛГБТК+ флаг. Проверка телефона в Грозном - обычное явление для всех жителей", - отметил пресс-секретарь кризисной группы "СК SOS" Мирон Розанов.

Обвинение в отношении братьев строится на их "признательных" показаниях, которые были получены под пытками и давлением на первом допросе, когда адвокатов не допускали к задержанным и не предоставляли им местонахождение Салеха и Исмаила, считает Мирон Розанов.

Он указал, что следственный и судебный процесс по делу братьев проходит с огромным количеством процессуальных нарушений, и назвал обвинение против Магамадова и Исаева абсурдным. По версии следствия, братья передали продукты в июне 2020 года, но тогда в Чечне был карантин и физически невозможно было проехать из Грозного в Серноводск, чтобы совершить это действие, так как каждом перекрестке были полицейские, которые спрашивали документы и ограничивали передвижения, сообщил пресс-секретарь.

На одном из заседаний свидетели со стороны следствия признались в том, что не давали показания, а просто подписали готовые документы у следователя. В самих заседаниях, как и в деле, нет ни одного объективного доказательства, указывающего на вину Магамадова и Исаева, считает Мирон Розанов.

На следующую пятницу, 11 февраля, назначены судебные прения. Это значит, что приговор в их отношении может случиться уже в середине февраля, отметил пресс-секретарь.

"В связи с этим мы очень надеемся на реакцию международного сообщества и их переговоров с российскими властями, ведь Магамадов и Исаев - политические заключенные, преследуемые из-за взглядов и ненависти к их сексуальной ориентации. Они невиновны и должны быть немедленно освобождены", - написал в пресс-релизе Мирон Розанов.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".