Военные эксперты поспорили о данных Кадырова по отправке добровольцев на Украину

04 мая 2022, 20:01

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Около двух сотен добровольцев за неделю реально подготовить в Чечне для отправки на Украину, если у них уже есть опыт военной службы, указал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слова Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев. Данные Кадырова сомнительны, база в Гудермесе не может обеспечить такой масштаб подготовки добровольцев, счел полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Так, 23 апреля Кадыров отчитался об отправке из Чечни нескольких сотен добровольцев, в том числе жителей и других регионов страны. Каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, где профессиональные инструкторы обучили их азам военного искусства, заявил глава Чечни. Военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки для участия в спецоперации. 10 дней подготовки достаточно лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал военный эксперт Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Кадыров заявил о подготовке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине. "Вашему вниманию представляю готовый к отправке ещё один отряд добровольцев. Они собрались на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Каждую неделю отсюда выдвигается на борьбу с врагами человечества 200 воинов доброй воли. Для тех, кто здесь впервые, проводится подробный инструктаж и вся подготовительная работа. Среди бойцов много тех, кто уже побывал совсем недавно в Донбассе", - написал он в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видеозапись, на которой приведено построение добровольцев.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин считает возможной отправку около 200 добровольцев в неделю для участия в специальной военной операции на территории Украины. "Это вполне реально. Из Чечни уже не первый набор добровольцев отправляют туда. В Чечне находятся одни из лучших центров для подготовки. И насколько мне известно, подготовку проводят люди, которые уже принимали участие в специальной военной операции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кроме этого, я думаю, что люди, которые идут в добровольцы, - не без боевого опыта. Большинство служило в армии и имеет базовые знания. И там не только чеченцы, но и русские, кабардинцы, чуваши и так далее", - отметил эксперт.

Добровольцы будут задействованы в зачистке населенных пунктов после боевых операций, а также в установлении порядка для полноценной мирной жизни местного населения, предположил Дандыкин.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта. Умереть на пути Всевышнего является честью для каждого мусульманина, заявил 29 марта Рамзан Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками.

В достоверности данных Кадырова об отправке добровольцев усомнился полковник ФСБ в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. "Не верю в эту цифру, потому что сейчас огромные проблемы с набором в армию. Я не верю в то, что есть очереди в военкоматы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его оценке, добровольцы могут изъявлять желание отправиться на Украину, но не в таком количестве. "Не 200 человек еженедельно уж точно. Их же всех ещё надо готовить. Это серьезный процесс в общем-то", - отметил он.

По данным мэрии Грозного, в добровольцы принимают только мужчин в возрасте 23-40 лет с гражданством России. Проезд или перелет, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона, представители которой находятся в грозненской мэрии. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на два месяца на Украину вместе с бойцами чеченского батальона, сообщило 25 апреля ИА "Чечня Сегодня".

База Российского университета спецназа в Гудермесе, по его мнению, не может готовить к боевым действиям 200 человек в неделю. "Эта база мне известна, там проходят подготовку спецназовцы со всей России, там инструкторы со всей страны, не только чеченские. И эта база не чеченская, а федеральная. Но мне не кажется, что сейчас там могут пройти подготовку 200 человек в неделю", - заявил он.

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