Военные эксперты сочли реальным размещение базы ПВО в Чечне по предложению Кадырова

20 июля 2022, 17:50

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Реализация идеи Кадырова о размещении в Чечне системы противовоздушной обороны обеспечила бы республике дополнительное финансирование и сделала бы ее более защищенной, эта идея будет всерьез рассмотрена федеральными властями, хотя в дополнительных базах ПВО больше нуждаются другие регионы России, сочли опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 18 июля заявил, что на юге России в качестве упреждающих тактических мер востребованы базы ПВО, и одну из них можно разместить в Шалинском районе Чечни.

Нынешние системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России покрывают территорию Чеченской республики, указал военный эксперт Василий Дандыкин. "Системы ПВО идут по кольцу и охватывают защиту всей территории России, включая Чечню. Поэтому можно сказать, что Чечня защищена системой ПВО Минобороны России. На данном моменте более важно обезопасить те приграничные территории, которые подвергаются обстрелам, налетам беспилотников. Речь о Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях. Они находятся под прямым прицелом и дополнительные системы ПВО здесь более необходимы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он предположил, что Чечня может стать объектом обстрелов из-за активного участия чеченских военных в спецоперации. "Там находятся военные базы, формирования, новые формирующиеся подразделения Минобороны и в этом плане они должны быть под полной защитой. Мне кажется, предложение главы Чечни будет всерьез рассмотрено руководством (Минобороны) и в скором времени мы узнаем о решении. И если база будет создана, то формироваться она будет из военных из разных регионов и национальности", - сказал эксперт.

Системы ПВО могут быть размещены на территории Чечни, отметил военный эксперт Александр Храмчихин. "Системы ПВО лишними не бывают. Поэтому не вижу ничего плохого в предложении главы Чечни. Особенно с учетом нынешней обстановки. Мне кажется, это очень хорошее предложение. Северный Кавказ станет еще более защищенным. Если там будет база, то военнослужащие будут набираться из всех регионов России. В вооруженных силах выбирают по экстерриториальному признаку во всех компонентах армии", - отметил он.

26 июня Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны — "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 28 июня агентство "Чечня сегодня" информировало, что два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы. 18 июля стало известно о завершении комплектования батальона "Север-Ахмат".

Сейчас только Украина может хотеть нанести удары по Чечне, считает Дандыкин. "Но, если объективно, то у Украины нет таких ракет, которые бы смогли поразить цели в Чечне. В этом плане Чечня более чем защищена. Ну, а от Турции или других стран сейчас нет никаких угроз", - подчеркнул он.

Александр Храмчихин предположил, что Рамзан Кадыров видит угрозу не только со стороны Украины. "На том направлении это в первую очередь Турция. Но в принципе, противник может быть кто угодно и где угодно. Это не только Украина. События сейчас развиваются очень быстро", - подчеркнул он.

Вне зависимости от количества военных в Чечне, это один из субъектов России, подчеркнул Дандыкин. "Вместе с четырьмя батальонами Минобороны, формирование которых инициировал Кадыров, база ПВО сделает Чечню еще сильнее, но самостоятельным с военной точки зрения регионом этот субъект не станет. Это неотъемлемая часть России, которая подчиняется Кремлю. Об этом неоднократно заявлял сам глава республики Рамзан Кадыров", - отметил он.

Александр Храмчихин согласился с мнением Дандыкина. "Чечня не может быть самостоятельным регионом ни с военной, ни с экономической точки зрения. Это субъект РФ и это прекрасно понимают также в самой республике", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Требование о наборе в новые батальоны только из жителей Чечни может привести к созданию моноэтнических военных частей, другие республики Северного Кавказа захотят подхватить этот тренд, указал политолог Алексей Малашенко. По его мнению, формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне. Новые батальоны доверили формировать главе Чечни, поскольку в регионах очень сложно собирать людей для участия в спецоперации, а в республике такой опыт уже имеется, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Строительство базы ПВО подразумевает большие федеральные транши, указал старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков. "Строительство любого такого объекта и техническое оснащение требует больших затрат. В этом случае это будут федеральные транши, потому что речь о больших затратах. Правительство Чечни, конечно, заинтересовано в строительстве такого масштаба. И здесь неважно, это военный объект или новый курорт. Все это позволяет привлечь новые средства из федерального бюджета", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, при строительстве военной базы могут быть созданы рабочие места. "Они хоть и будут временными, но все равно на какое-то время решат проблему безработицы. Это тоже выгодно правительству Чечни. Но насколько все это целесообразно? Вот в чем вопрос. Военные ресурсы России сейчас выделяются по другим направлениям. Поэтому пока много вопросов о возможности построить новую базу в Чечне", - резюмировал Жаворонков.

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