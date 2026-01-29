Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками
После публикации ролика, на котором воспитанники детсада из Ростова-на-Дону записали видео с обращением к бойцам "Ахмата" и лозунгом "Ростов-сила", автора ролика и заведующую детсадом вызвали "на ковер", потребовав объяснить почему дети на морозе решили поддержать именно чеченское подразделение. В связи с публикацией ролика идут проверки, сообщили источники.
Видео с обращением воспитанников детсада в Ростове-на-Дону к Апти Алаудинову и бойцам спецназа"Ахмат", появилось в аккаунте Алаудинова в Telegram 26 января. Дети на видео сообщили, что они воспитанники детского сада № 238. Находясь вне стен учреждения на заснеженной площадке обращаются к Алаудинову с пожеланиями победы, чтобы бойцы вернулись живыми и здоровыми и "Боженька их охранял" и благодарят бойцов за то, что они живут в мире и спят спокойно, ходят в садик и гуляют.
Ростовская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
Одна из девочек произнесла на камеру в конце ролика: «Ахмат — сила, Россия — мощь, победа будет за нами! Пиу-пиу-пиу!» - изображая рукой стрельбу из пистолета верх.
На видеоролик отреагировала журналистка Анастасия Миронова. "Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова?» — возмутилась Миронова выводу детсадовцев на улицу."Мне кажется, что детей на морозе заставили давить «ахматсилу», чтобы задавить нас, кто требует защитить общество от нападок этого подразделения и просит обратить внимание на ситуацию в нем", - подчеркнула она.
Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что детская академия дружбы народов "Ахмат" может заниматься воспитанием молодежи. При этом он отметил важность участия мужчин из Чечни и из других регионов Северного Кавказа в воспитании молодежи всей страны. Академия дружбы народов не должна создаваться под эгидой "Ахмата", так как Россия многонациональная страна, а методы чеченских властей и пример Адама Кадырова заставляют сомневаться в успешном воспитании детей в Чечне, заявили пользователи Telegram. Апти Алаудинов 2 февраля назвал противников идеи фашистами. По его словам, предложение о создании такой академии "поступило от детей Москвы", и призвал ее противников, "диванных воинов", успокоиться, сопроводив это угрозой.
