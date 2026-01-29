×

12:31, 29 января 2026

Видео с обращением детсадовцев к Алаудинову обернулось проверками

Кадр видео с обращением детсадовцев к Алаудинов. 26 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17994

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После публикации ролика, на котором воспитанники детсада из Ростова-на-Дону записали видео с обращением к бойцам "Ахмата" и лозунгом "Ростов-сила", автора ролика и заведующую детсадом вызвали "на ковер", потребовав объяснить почему дети на морозе решили поддержать именно чеченское подразделение. В связи с публикацией ролика идут проверки, сообщили источники.

Видео с обращением воспитанников детсада в Ростове-на-Дону к Апти Алаудинову и бойцам спецназа"Ахмат", появилось в аккаунте Алаудинова в Telegram 26 января. Дети на видео сообщили, что они воспитанники детского сада № 238. Находясь вне стен учреждения на заснеженной площадке обращаются к Алаудинову с пожеланиями победы, чтобы бойцы вернулись живыми и здоровыми и "Боженька их охранял" и благодарят бойцов за то, что они живут в мире и спят спокойно, ходят в садик и гуляют.

Ростовская область с начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

Одна из девочек произнесла на камеру  в конце ролика:  «Ахмат — сила, Россия — мощь, победа будет за нами! Пиу-пиу-пиу!» - изображая рукой стрельбу из пистолета верх.

На видеоролик отреагировала журналистка Анастасия Миронова. "Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова?» — возмутилась Миронова выводу детсадовцев на улицу."Мне кажется, что детей на морозе заставили давить «ахматсилу», чтобы задавить нас, кто требует защитить общество от нападок этого подразделения и просит обратить внимание на ситуацию в нем", - подчеркнула она.

Заведующая детским садом №238 в Ростове-на-Дону Любовь Лапочкина заявила, что, никто из детей не замерз. По ее данным, съемка продолжалась около  получаса и производилась во время плановой дневной прогулки, после которой никто не заболел.

«Было 11:15-11:20, нормальная была погода. В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально их не выводил», — привело ее слова РИА "Новости".

Блогер под ником Индия сообщила, что автор ролика, Елена, заранее договорилась с заведующей детским садом о визите, чтобы отснять видеоролик в поддержку бойцов СВО."Съемка проходила во время прогулки и длилась не более 20 минут", - говорится в публикации. 

По ее словам, ростовские паблики начали «топить» с девочку, утверждая что девочка пропагандирует чуждые лозунги, а «генерал якобы скомандовал детям это говорить»... 

Она добавила, что в день публикации ролика Елену и заведующую детсадом «вызвали на ковер» к чиновнице. «Почему вы в ролике обратились к чеченцам? Что за „Ахмат“? Вы секта?» - по утверждению блогера, такие вопросы задала им представитель власти. Блогер утверждает, что в связи с публикацией ролика идут проверки.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что детская академия дружбы народов "Ахмат" может заниматься воспитанием молодежи. При этом он отметил важность участия мужчин из Чечни и из других регионов Северного Кавказа в воспитании молодежи всей страны. Академия дружбы народов не должна создаваться под эгидой "Ахмата", так как Россия многонациональная страна, а методы чеченских властей и пример Адама Кадырова заставляют сомневаться в успешном воспитании детей в Чечне, заявили пользователи Telegram. Апти Алаудинов 2 февраля назвал противников идеи фашистами. По его словам, предложение о создании такой академии "поступило от детей Москвы", и призвал ее противников, "диванных воинов", успокоиться, сопроводив это угрозой.

Автор: "Кавказский узел"

