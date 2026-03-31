Беспилотник сбит в Каменске-Шахтинском
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили БПЛА в Каменске-Шахтинском. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены в двух районах Ростовской области: Чертковском и Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.
Минувшей ночью беспилотник был уничтожен в Каменске-Шахтинском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
Напомним, 30 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. В городе повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей.
Были эвакуированы жильцы нескольких домов, в том числе многоквартирного дома, рядом с которым обнаружены обломки БПЛА. В тот же день люди вернулись в свои дома. В городе введен режим ЧС.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
