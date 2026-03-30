Еще восемь человек ранены во время атаки БПЛА в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге за медицинской помощью после атаки беспилотников обратились еще восемь человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью при атаке БПЛА на Таганрог погиб один человек, еще один получил ранения. Есть разрушения и возгорания, жители эвакуированы.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем телеграм-канале, что после атаки БПЛА за медицинской помощью обратились еще восемь человек, всем им будет оказана помощь.

Телеграм-канала Don Mash пишет, что жители Таганрога насчитали около 30 взрывов и называют атаку одной из самых массовых за последнее время.

13 января одном из разрушенных в результате атаки беспилотников зданий в Таганроге погибла пожилая женщина, сообщил губернатор Ростовской области. 25 декабря 2025 года в Таганроге и Бессергеневке при атаке дронов были ранены три человека. На улице Инструментальной были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили.