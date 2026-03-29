23:57, 29 марта 2026

Житель Таганрога погиб при атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на Таганрог. Есть разрушения и возгорания, жители эвакуированы.

Один мужчина погиб, еще один - получил ранение в результате атаки беспилотников на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, есть возгорания и разрушения на земле. "Люди эвакуированы", - сообщил он отметив, что в местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что атака беспилотников продолжается.

Над городом прозвучало как минимум 10 взрывов, пишет Mash.

"Кавказский узел" также писал, что 13 января одном из разрушенных в результате атаки беспилотников зданий в Таганроге погибла пожилая женщина, сообщил губернатор Ростовской области.

25 декабря 2025 года в Таганроге и Бессергеневке при атаке дронов были ранены три человека. На улице Инструментальной были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили. В конце декабря Слюсарь подписал постановление о порядке выплат жителям за автомобили, пострадавшие от атак беспилотников,  - оно предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный. 

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
