Боевая часть беспилотника найдена в кубанском хуторе

Жителей нескольких домов в хуторе Трудобеликовском эвакуировали после того, как на одной из улиц был найден фрагмент БПЛА с боевой частью. После разминирования находки хуторяне смогли вернуться домой.

Обломки беспилотника с боевой частью были найдены 11 апреля в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района Кубани.

Обломки были найдены на одной из улиц, они повредили забор частного дома. Жители нескольких домов были эвакуированы, их разместили в местном Доме культуры, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Вечером Оперштаб сообщил, что специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА. Жители, которые находились в пункте временного размещения почти целый день, смогли вернуться в свои дома.

"Кавказский узел" также писал, что в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.