Боевая часть беспилотника найдена в кубанском хуторе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Жителей нескольких домов в хуторе Трудобеликовском эвакуировали после того, как на одной из улиц был найден фрагмент БПЛА с боевой частью. После разминирования находки хуторяне смогли вернуться домой.
Обломки беспилотника с боевой частью были найдены 11 апреля в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района Кубани.
Обломки были найдены на одной из улиц, они повредили забор частного дома. Жители нескольких домов были эвакуированы, их разместили в местном Доме культуры, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Вечером Оперштаб сообщил, что специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА. Жители, которые находились в пункте временного размещения почти целый день, смогли вернуться в свои дома.
"Кавказский узел" также писал, что в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
