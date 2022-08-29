Азербайджанские аналитики разъяснили новые задачи миротворцев в Нагорном Карабахе

29 августа 2022, 15:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские миротворцы останутся в Лачинском коридоре до запуска альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению, а затем поменяют дислокацию и возьмут под контроль новую трассу, рассказали военный эксперт Азад Исазаде и правозащитник Расул Джафаров.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. К 28 августа в Лачине приступили к работе бригады скорой помощи и азербайджанская военная полиция. Ранее, 12 августа, Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагал вернуть Лачин и села к 5 августа, но армянская сторона попросила об отсрочке.

Движение по Лачинскому (Бердзорскому) коридору возможно до 31 августа включительно, в это время безопасное передвижение там будут обеспечивать российские миротворцы, а после 31 августа связь между Нагорным Карабахом и Арменией будет осуществляться по новому коридору в южном направлении, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Отсрочка ввода азербайджанской армии в Лачин с 5-го на 25-26 августа была связана не с неготовностью альтернативной дороги, а с необходимостью дождаться выселения жителей райцентра и двух сел Лачинского коридора, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

По его словам, как только новая дорога в объезд Лачина заработает, российские военные перейдут туда. В новом коридоре будет действовать тот же режим, что и в прежнем, то есть он будет находиться под контролем российских миротворцев, подчеркнул Исазаде. "Эта территория под юрисдикцией Азербайджана. Просто в соответствии с условием трёхстороннего заявления Азербайджан дал согласие на функционирование транспортного коридора и временное размещение там миротворцев", - пояснил эксперт, добавив, что Азербайджан не препятствует движению транспорта по прежнему маршруту коридора до запуска новой магистрали.

Передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги по новому маршруту завершено. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявило 25 августа Госагентство автодорог, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение недели.

Как только заработает новая дорога из Нагорного Карабаха в Армению, миротворцы переместятся туда, подтвердил глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров. По его словам, несмотря на то, что азербайджанская армия вошла в Лачин, до ввода в эксплуатацию новой дороги армянам Карабаха предоставлена возможность по-прежнему пользоваться Лачинским коридором. "То есть связь армян Карабаха с Арменией даже на короткое время не была прервана. Фактически сейчас одной и той же дорогой пользуются как азербайджанцы, так и армяне. Правда, в Лачинском коридоре остаются еще и российские миротворцы. Однако они, в виду ограниченности контингента, не могут охватить всю дорогу", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти Азербайджана соблюдали свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Так, Азербайджан не только построил свой участок новой дороги, но и проложил еще пятикилометровый участок с учетом того, что Армения еще не построила свою часть дороги.

"22-километровая часть новой дороги по территории Азербайджана была готова фактически уже в конце июля, и потому Баку предложил к 5 августа вернуть под его контроль Лачин, Забух и Сус. Однако армяне Карабаха попросили время до 25 августа для переселения людей... Азербайджан удовлетворил эту просьбу. Поскольку сдача дороги уже откладывалась, Баку объявил о готовности своего участка только 11 августа. Вообще же запуск дороги откладывается не по вине азербайджанской стороны. Поскольку Армения даже не начинала строительства своего участка дороги, возникла необходимость в прокладке соединительной перемычки между прежней и новой дорогой, чтобы машины, следующие из Карабаха, могли заезжать в Армению и обратно… В принципе, к 25 августа грунтовая дорога была построена, но азербайджанская сторона пошла дальше и стала асфальтировать ее, поэтому открытие нового маршрута коридора было отложено до 1 сентября ", - рассказал Расул Джафаров.

Ранее армянская сторона заявила, что строительство ее участка дороги начато. Альтернативная Лачинскому коридору дорога протяженностью около 11,8 км начинается от 36-го километра трассы Степанакерт - Бердзор (от перекрестка села Мец Шен). От моста над рекой Ахавно в сторону Корнидзора работу ведут три армянские компании, перед ними стоит задача подвести дорогу к мосту. Строители планируют до начала весны 2023 года завершить все, в том числе, бетонные работы. До окончания строительства сухопутная связь Армении и Нагорного Карабаха будет осуществляться по щебеночному участку дороги длиной 4,5 км, которую восстанавливает карабахская строительная компания, сообщили 12 августа "Новости-Армения".

Отметим, российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

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