МВД анонсировало новый коридор для связи Нагорного Карабаха с Арменией

29 августа 2022, 07:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Связь между Нагорным Карабахом и Арменией после 31 августа будет осуществляться по новому коридору в южном направлении, сообщила карабахская полиция.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 28 августа в населенных пунктах Лачинского коридора, перешедших под контроль Баку, начали работать посты военной полиции.

Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они. Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Дорогу решено было построить. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Движение по Лачинскому (Бердзорскому) коридору возможно до 31 августа включительно, отметили в МВД Нагорного Карабаха. В этот период, как отметили в ведомстве, безопасное передвижение граждан будут обеспечивать российские миротворцы.

"После 31 августа связь с Республикой Армения будет осуществляться по новому коридору в южном направлении, через территорию Бердадзорского подрайона, о чем МВД предоставит четкую и подробную информацию, - говорится в сообщении полиции, которое приводит News.am. - Принимая во внимание опасения граждан, МВД будет публиковать актуальную информацию о действующем коридоре Бердзора два раза в день - днем ​​и вечером".

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