Азербайджан договорился с миротворцами о мониторинге месторождений в Нагорном Карабахе

07 декабря 2022, 17:28

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Азербайджанские специалисты проведут мониторинг и инвентаризацию на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе, заявило сегодня Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием Российского миротворческого контингента.

Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха 3 декабря заявил, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так (азербайджанское название Дашалты). Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке. Специалисты встретились с российскими миротворцами.

Действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в Нагорном Карабахе, полностью оправданны, заявили аналитики в Баку. По их мнению, Азербайджан также должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

Министерство экономики и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространили сегодня совместное сообщение об итогах состоявшейся сегодня встречи, проведенной "мониторинговой группой по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов" с командованием российского миротворческого контингента (РМК). На переговорах, которые стали продолжением встречи 3 декабря, со стороны Азербайджана помимо представителей министерств также присутствовали специалисты Государственной службы по вопросам имущества и ЗАО AzerGold, указано в пресс-релизе.

3 декабря сотрудники Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики и закрытого акционерного общества AzerGold провели обсуждения с командованием российского миротворческого контингента (РМК) в их штабе в Ходжалы. В ходе обсуждений были высказаны серьезные обеспокоенность и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, сообщило Минэкологии Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы проведения очного осмотра месторождений полезных ископаемых, в частности золотоносного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового Демирли, "предотвращения их незаконной эксплуатации", осуществления мониторингов и инвентаризации по различным направлениям.

Кроме того, далее говорится в сообщении, "предполагается организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для наземных и подземных водных источников и устранение нанесенного ущерба".

"Встреча прошла в конструктивном духе. Соответствующие контакты будут продолжены", - сказано в заключение сообщения.

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