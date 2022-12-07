Аналитики в Баку сочли справедливым контроль над природопользованием в Нагорном Карабахе

07 декабря 2022, 02:14

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Действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в Нагорном Карабахе, полностью оправданны, считают аналитики в Баку. По их мнению, Азербайджан также должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

Как писал "Кавказский узел", Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщил 3 декабря, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис на перекрестке с дорогой Шуши (азербайджанское название - Шуша) - Карин Так. Таким образом, оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению, указал Инфоштаб. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке. Специалисты встретились с российскими миротворцами.

Министерство экологии и полезных ископаемых Азербайджана опубликовало два пресс-релиза по поводу встречи с российскими миротворцами.

Первый из них был опубликован днем 3 декабря, в нем отмечалось, что «на основании запроса министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил в связи с направлением на территории Азербайджана, где они временно дислоцированы, специалистов соответствующих структур для изучения и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и связанных с этим экологических последствий».

3 декабря сотрудники Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" прибыли на контрольно-пропускной пункт российских миротворческих сил между Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. «Кавказского узла») и городом Шуша с целью пройти на территорию, контролируемую военными РФ, далее говорится в сообщении.

На КПП с командованием миротворческих сил обсуждалась возможность работы на территориях Азербайджана, где они временно размещены, группы азербайджанских экспертов «с целью мониторинга и изучения незаконной эксплуатации полезных ископаемых и выявления экологических последствий, связанных с этим».

Вечером того же дня Минэкологии распространило еще одно сообщение. В нем отмечалось, что сотрудники Минэкологии, Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики Азерайджана и ЗАО "AzerGold" провели обсуждения с командованием временно размещенного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента (РМК) в их штабе в Ходжалы.

«В ходе обсуждений вновь были высказаны серьезные обеспокоенность и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также вытекающими из этой деятельности экологическими и другими вторичными последствиями. В связи с этим была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых, и других пунктах. Третьего декабря примерно в 18:00 сотрудники вышеуказанных ведомств Азербайджана вернулись в Шушу», - далее было сказано в пресс-релизе.

По итогам обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием Минэкологии и других соответствующих учреждений для проведения работ на территории по указанным направлениям деятельности, было сказано в заключение пресс-релиза Минэкологии.

От дальнейших комментариев корреспонденту "Кавказского узла" по поводу встречи с российскими миротворцами в ведомстве отказались. Комментариями представителей ЗАО "AzerGold" "Кавказский узел" также не располагает.

Аналитики прокомментировали действия госструктур Азербайджана

Экономический обозреватель агентства Turan Хафиз Бабалы считает действия указанных азербайджанских структур юридически обоснованными.

«Регион, где временно находятся российские миротворцы, является международно-признанной территорией Азербайджана. По Конституции Азербайджана природные ресурсы страны принадлежат государству, и только по решению официальных структур они могут предоставляться в пользование физическим и юридическим лицам, включая иностранцев. ЗАО "AzerGold", принадлежащее государству, по своему статусу обладает полномочиями на разведку, разработку, эксплуатацию рудных месторождений цветных и драгоценных металлов, переработку и продажу добываемых с них сырья и перерабатываемой продукции, развитию этой отрасли», - сказал Бабалы 6 декабря корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, он указал, что в Нагорном Карабахе, и в частности, в северной части региона располагаются рудные месторождения. «После окончания войны 2020 года Азербайджанское государство проводит политику восстановления контроля над природными ресурсами страны. Уже проводятся меры по освоению ресурсов на освобожденных <...> территориях. Однако и территории, где временно размещены миротворцы, юридически принадлежат Азербайджану, и правительственные структуры принимают меры по восстановлению контроля и там. Уже проводились встречи с местными армянами на Сарсангском водохранилище для обсуждения вопросов дальнейшего использования его ресурсов. Теперь, видимо, начинается работа по другим природным ресурсам. Посещение региона представителями "AzerGold" и Минэкологии вполне закономерно. "AzerGold", как ведомство, ответственное за распоряжение и управление рудными месторождениями, должно прежде всего провести осмотр, скажем «инвентаризацию» состояния месторождений, оценить их ресурсы, представить правительству предложения по дальнейшей эксплуатации месторождений и предотвращению незаконного вывоза добываемого там сырья и переработанной продукции. Участие же экологов связано с оценкой воздействия добычи на природу, проверки выброса в воздух и реки отходов при добыче», - отметил Бабалы.

На вопрос о путях решения вопросов по дальнейшей эксплуатации месторождений в Нагорном Карабахе, Бабалы ответил, что «на данном этапе высказывать какие-то однозначные предположения очень сложно». «Очевидно, эти вопросы будут решаться в рамках азербайджанского законодательства и контексте реинтеграции армянонаселенной части Карабаха», - сказал Бабалы.

Член совета Коалиции НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающих отраслях Фуад Гасанов также отметил, что неподконтрольной Азербайджану части Нагорного Карабаха расположены ряд богатых цветными и драгоценными металлами месторождений.

«В Агдеринской (армянское название Мардакерт - прим. «Кавказского узла») зоне находятся месторождения драгоценных и цветных металлов Гызылбулаг, Мехмана, Джаньятаг-Гюльятаг, Хейвалы (армянское название Дрмбон – прим. «Кавказского узла»). Еще в августе 2002 года армянская компания "Valex Group" создала компанию "Base Metals", которая разрабатывала рудные месторождения региона в нарушение законодательства Азербайджана. В настоящее время Дрмбонский горнорудный комбинат может перерабатывать 700 000 тонн железной руды, добываемых на месторождениях Хейвалы (армянское название Дрмбон, - прим. «Кавказского узла») и Демирли (армянское название Кашен - прим. «Кавказского узла»). Медно-молибденовые запасы месторождений в Агдере позволяют вести здесь крупное производство. В Агдере был построен горно-обогатительный комбинат мощностью от 1,75 млн тонн до 3,5 млн тонн руды в год. Это, в свою очередь, означает годовое производство меди в объеме 14 000-15 000 тонн на сумму более 100 миллионов долларов», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, «разработка указанных месторождений осуществлялось в нарушение не только законов Азербайджана, но и норм международного права, и в частности IV Гаагских правил 1907 года и IV Женевскую конвенцию 1949 года». «В частности, Женевская конвенция об оккупированных территориях, которые утратили законную администрацию и чей правовой статус неизвестен, запрещает компаниям вести добычу полезных ископаемых на территориях, которые были оккупированы в течение длительного времени и чей фактический статус неясен. Оккупирующее государство не имеет законных полномочий эксплуатировать какие-либо природные ресурсы или собственность на оккупированных территориях в интересах своей экономики. Армения же все эти годы незаконно эксплуатировала месторождения на международно-признанных территориях Азербайджана и вывозила их. И сегодня она незаконно управляет регионом, содержит его из своего бюджета, там продолжаются оставаться подразделения вооруженных сил Армении. С другой стороны, иностранные компании, которые были привлечены к эксплуатации месторождений в Карабахе, также нарушали закон. Кроме того, в соответствии с международной стратегией инициативы прозрачности в добывающей отрасли, компании должны заключить договор с государством, имеющим юридические права на добычу природных ресурсов, то есть с Азербайджаном», - продолжил Гасанов.

Поэтому, продолжил он, «действия азербайджанских государственных структур были логичными и правомерными». «Азербайджан должен взять на учет и под контроль все ресурсы в части Карабаха, находящейся пока в зоне ответственности российских миротворцев, и они должны содействовать этому. Азербайджан также должен контролировать перевозку грузов и товаров из Карабаха в Армению через Лачинский коридор. По крайней мере, в части коридора на границе между Азербайджаном и Арменией должен действовать таможенный контроль», - сказал Гасанов.

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов также считает необходимым установление контроля Азербайджана над Лачинским коридором.

«Речь идет не о закрытии коридора. То, что там 3 декабря на несколько часов было приостановлено движение транспорта, не было связано с какими-то целями закрытия дороги. Движение было перекрыто миротворцами в связи с переговорами с представителями госструктур Азербайджана. Минобороны заблаговременно оповещало миротворцев о миссии экологов, наверное, следовало бы заранее сделать так, чтобы принять их, а не доводить ситуацию до того, чтобы люди пешком направились к посту российских военных. И вот пока разбирались, что к чему, командование миротворцев закрыло дорогу», - сказал Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он подчеркнул, что установление контроля над Лачинским коридором Азербайджану необходимо не только с точки зрения пресечения незаконного вывоза ресурсов страны. «Это вопрос не только экономики. Это вопрос и безопасности. До сих пор Армения перебрасывает в Карабах вооружения, боеприпасы, технику. В Карабахе были обнаружены более двух тысяч мин производства Армении 2021 года, то есть они после войны все это перевозили. Поэтому Азербайджан должен взять под контроль перевозки по Лачинской дороге. Она должна использоваться исключительно в гуманитарных целях. Недопустимо пропускать в Карабах также граждан третьих стран, прибывающих для разжигания сепаратизма и реваншистских настроений с целью развязывания новой войны», - отметил Абилов.

По мнению члена Азербайджанского национального общественного комитета по Евроинтеграции Тогрула Джуварлы, контроль над Лачинским коридором может быть совместным с российскими миротворцами, пока они находятся в регионе.

«Контроль Баку в точке Лачинского коридора на границе с Арменией должен быть обязательным. Азербайджан должен быть в курсе всего того, что ввозится из Армении в Карабаха и вывозится обратно. Добываемые в Азербайджане полезные ископаемые должны использоваться с ведома и согласия Баку. Механизмы добычи и производства должны разрабатываться совместно и согласия азербайджанских властей. В то же время необходимо пресекать перевозки в Карабах грузов военного характера и всего того, что может угрожать безопасности Азербайджана. Также необходимо пресекать посещение Карабаха лицами, которые совершали действия против суверенитета Азербайджана», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, установление контроля Азербайджана над Лачинским коридором отнюдь не является нарушением Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. «В этом документе говорится о безопасном и беспрепятственном функционировании коридора. Азербайджан выполняет это обязательство. Азербайджан даже построил новую дорогу в обход Лачина, взамен прежней трассы через этот город, который был возвращен под контроль Баку. Как и предыдущий маршрут, новая дорога также находится под физическим контролем российских миротворцев. Речь идет только об установлении таможенного-пограничного контроля при въезде в коридор из Армении. Там, например, азербайджанские пограничники и таможенники могут находиться вместе с российскими миротворцами. Все, судя по всему, к этому идет. На днях командующий российским миротворческим контингентом генерал Волков заявил, что идет подготовка к созданию мини-таможни», - сказал Джуварлы.

На въезде в Лачинский коридор, на условной азербайджано-армянской границе будет создан мини-таможенный пост, заявил азербайджанским журналистам сказал командующий миротворческими силами РФ, временно дислоцированными в Карабахе Андрей Волков. «С азербайджанской стороной достигнуто соглашение сделать мини-таможенный пост. Было принято решение поставить специальное оборудование на нашем первом посту на въезде. До сегодняшнего дня у нас не имелось технического оборудования для проверки грузов. Будет обеспечена гарантия того, что на территорию не будут завозиться запрещенные грузы», - цитирует Волкова media.az.

Азербайджан готовится к закрытию Лачинского коридора, прокомментировал эти события автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Дело не только в незаконной эксплуатации армянами азербайджанских природных ресурсов и вывозе в Армению без оплаты таможенных пошлин и прочих государственных мероприятий. Если бы не было антиазербайджанских заявлений [Рубена] Варданяна и других фактических руководителей оккупированной части Карабаха, если бы Пашинян открыл Зангезурский коридор, отношение Баку было бы другим. А так... Нет Зангезурского коридора, тогда закроется Лачинский", - написал он сегодня в посте "Началась операция по закрытию Лачинского коридора".

Напомним, 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора. Вдоль него были дислоцированы российские миротворцы.

В конце сентября армянские политологи предположили, что Азербайджан не станет силой "пробивать" Зангезурский коридор в Нахичевань через Сюник, так как ни Запад, ни Иран не допустят его открытия. В свою очередь аналитики в Баку указали, что власти Азербайджана настаивают на открытии Зангезурского коридора и праве азербайджанцев, покинувших регионы компактного проживания в Армении, вернуться на родину.

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