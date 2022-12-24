Карабахские активисты на митинге призвали разблокировать Лачинский коридор

24 декабря 2022, 15:40

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Власти Азербайджана и российские миротворцы должны обеспечить возможность проезда по единственной дороге из Нагорного Карабаха, заявили сегодня участники митинга в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря группа из более 20 активистов маршем дошла из Степанакерта до поста российских миротворцев, потребовав от них разблокировать дорогу в Нагорный Карабах до 24 декабря. Сегодня активисты планируют собраться на площади на митинг и провести новое шествие к блокпосту миротворцев, сообщил один из организаторов этих акций, общественный деятель Тигран Петросян.

Около 09.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Асортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 13-е сутки.

Сегодня в 15 часов (14 мск) в Степанакерте начался митинг, участники которого потребовали от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор, а от российских миротворцев - выполнять обязанности, согласно договору от 9 ноября 2020 года. Через 20 минут после начала митинга люди направились к российскому блокпосту, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, говорится в "Заявлении президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации", текст которого размещен на "Кавказском узле".

В начале митинга на площади собралось до 2000 человек, а когда началось шествие, к ним присоединились еще люди, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции, дежурящий на площади. "Можно сказать, до трех тысяч [человек] вышли из Степанакерта пешим маршем", - сказал он.

Участники митинга, как и вчера, направляются к блокпосту миротворцев с требованием выполнять положение документа от 9 ноября 2020 году – обеспечивать жителям Нагорного Карабаха "безопасное проживание и безопасное передвижение", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Тигран Петросян.

Требования азербайджанских экологов, проводящих акцию протеста в Лачинском коридоре, безосновательны, так как есть документы, подтверждающие, что рудники Нагорного Карабаха прошли все необходимые экспертизы, и их работа не несет вреда, заявил он. "Мы готовы предоставить эти документы азербайджанской стороны. Но мы не понимаем, почему не созывается международная комиссия, а именно азербайджанские экологи должны обследовать рудники? И причем тут дорога? Все это означает, что блокировка дороги в Армению, организована с политической целью", - сказал Тигран Петросян.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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