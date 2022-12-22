Блокада повлекла протестные настроения в Нагорном Карабахе

22 декабря 2022, 13:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Оппозиционер Тигран Петросян призвал жителей Нагорного Карабаха выйти на митинги с требованием, чтобы власти добились разблокировки Лачинского коридора. Местные жители поддержали этот призыв, отметив, что ситуация в гуманитарной сфере приблизилась к критической отметке.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной. Также он обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении осталось более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Жители Нагорного Карабаха, несмотря на запрет властей проводить митинги, должны выйти на митинг с требованием раблокировать Лачинский коридор, заявил оппозиционер Тигран Петросян.

"Весь Ереван, диаспора выдвигает требования, бороться за Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла), а в Арцахе почему-то даже в такой кризисной ситуации отмалчиваются. Сегодня я призываю тех, кто считает, что нельзя молчать, выйти вечером на площадь, и выдвинуть свои требование и права на безопасную жизнь и передвижение", – написал на своей странице в Facebook* Петросян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые жители Степанакерта поддержали призыв Петросяна. "Власти очень долго обманывали народ, и только это недоверие ко всем сдерживает народ не выходить на митинги <…>. Сейчас такая ситуация, что люди должны сделать выбор, и не ошибиться", – сказал местный житель Артур Саакян корреспонденту "Кавказского узла".

Другой степанакертец Арам Сафарян считает, что следует требовать от российских миротворцев, чтобы они приложили усилия для разблокировки Лачинского коридора. "Они способствовали тому, чтобы 120 тысяч жителей вернулись в Арцах, обещав им мир и безопасность", – сказал Сафарян корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один местный житель Самвел Айвазян отметил, что ситуация в гуманитарной сфере ухудшается. "Моя семья разделилась. Я с женой и несовершеннолетним внуком живем в Степанакерте на съемной квартире. Внук ходит в Степанакерте в школу, где учатся дети из Гадрута. А наши дети, сын с женой, остались в Ереване, так как они там нашли работу. И то, что мы здесь в блокаде, очень беспокоит наших детей. Они переживают за нас и своего ребенка. Они считают, что нас здесь ждет самое худшее – российские миротворцы нам не помогут. Я тоже начинаю склоняться к такой мысли, так как блокада затягивается, уже есть дефицит всего", – сказал Айвазян корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Джульетта Григорян рассказала, что в ноябре ездила в Ереван на операцию, и по истечению месяца, должна была поехать на плановую проверку.

"После войны, из-за пережитого, у меня обострился сахарный диабет, и стало ухудшаться зрение. Один глаз полностью ослеп, а второй глаз, после операции, врачи сказали, что будет видеть чуть лучше. Но 20 декабря, то есть по истечению месяца после операции, мне надо было поехать к врачам на процедуру. Но я не могу поехать в Ереван, так как дорога закрыта. Не знаю, какие будут последствия. Надеюсь, дорогу все же откроют. Очень не хочу ослепнуть окончательно", – сказала Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

В Нагорном Карабахе есть дефицит некоторых продуктов питания и бензина, власти прилагают усилия, чтобы как можно быстрее был разблокирован Лачинский коридор, заявил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

"Я знаю, что ситуация действительно непростая в отношении еды и бензина, поверьте, мы за всем следим, пытаемся найти пути решения проблем", – сказал в эфире на своей странице в Facebook* Варданян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Принято решение закрыть дорогу от Степанакерта до перекрестка около города Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла), сообщил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Запрет внесли российские миротворцы в целях, по их словам, безопасности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.