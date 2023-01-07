Лачинский коридор остается заблокированным 27-е сутки

07 января 2023, 10:58

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Азербайджанские активисты 27-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, сегодня они пропустили по трассе несколько машин Красного Креста и колонну миротворцев. МИД Армении призвал агентства США по международному развитию оказать давление на Азербайджан, чтобы Лачинский коридор был разблокирован как можно скорее.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Медиаорганизации Армении призвали ранее ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха, чтобы освещать блокаду региона с места событий. 6 января азербайджанские активисты продолжили акцию протеста на единственной автодороге из Нагорного Карабаха в Армению.

12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 27-е сутки, сообщило агентство АПА.

Протестующие позволили сегодня проехать по Лачинскому коридору нескольким машинам Международного Комитета Красного Креста (МККК), а также пропустили колонну миротворцев, передал Report.az.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал, что в непризнанной республике продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. Во время телефонного разговора с руководителем агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр он призвал оказать на Азербайджан давление, чтобы трасса была разблокирована как можно скорее, передал сегодня News.am.

Жители Нагорного Карабаха празднуют Рождество на фоне сложной гуманитарной ситуации из-за блокировки Лачинского коридора. В частности, массовые гуляния прошли в Мартуни (азербайджанское название Ходжавенд, – прим. "Кавказского узла"), передал сегодня на своем сайте телеканал "A1plus".

К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показана площадь, на ней несколько десятков человек танцуют, взявшись за руки и встав в круг. На фоне звучит музыка. Длительность ролика составляет 26 секунд.

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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