Мотивы голосования избирателей стали темой дискуссии в КС Армении

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Судья Конституционного суда Армении Артур Вагаршян в четвертый день слушаний об итогах парламентских выборов усомнился в доводах оппозиционных сил о мотивах голосования граждан страны. Представители блоков Карапетяна и Кочаряна заявили об уязвимости и внушаемости избирателей.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство. Решение он объявит не позднее 4 июля. "Процветающая Армения", которая, по данным ЦИК, не преодолела четырехпроцентный барьер, во второй день процесса потребовала изменить механизм подсчета голосов. 28 июня, в третий день слушаний, Центризбирком предложил суду отклонить все заявления с требованием пересмотра итогов выборов или нового голосования..

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

Перед началом заседания представитель “Сильной Армении”, адвокат Арам Вардеванян заявил, что Конституционный суд - единственный надвластный орган, способный разрешить спор об итогах выборов, но возможность давления на него “не исключена”, поскольку в армянской судебно-правовой системе есть “серьезнейшие проблемы” с независимостью, передает АрмИнфо.

В ходе заседания вновь возник спор о беспристрастности судьи Седы Сафарян: она попросила представителей трех пророссийских оппозиционных сил пояснить, могли ли заявления президента России и других чиновников, “бравших под защиту” эти политические силы, повлиять на волеизъявление избирателей. Представитель “Процветающей Армении” адвокат Арам Орбелян потребовал прекратить “отождествление трех сил”: он заявил, что единственной силой, получившей адресную внешнюю поддержку и использовавшей ее в своей кампании, был “Гражданский договор”. Представитель блока “Армения” Арцвик Минасян добавил, что подход судьи можно расценить только как поддержку действующей власти, сообщает Armenia Today.

Суд спросил истцов о мотивах избирателя

Судья Артур Вагаршян поставил под сомнение саму логику исков оппозиции: по его словам, избиратели в них выглядят “зомби”, которые “испугались каких-то заявлений” или “побежали голосовать за прибавки к пенсии”.

“Вы что, людей за автоматы принимаете? А разве невозможно, чтобы слово ненависти имело обратный результат? Вы гражданина недооцениваете”, - заявил он, попросив стороны высказать свою оценку мотивов избирателей. Когда представитель блока “Армения” Татевик Согоян привела в пример концерт Дженнифер Лопес как инструмент привлечения симпатий, Вагаршян заметил, что такой прием только снизил бы в его глазах оценку организатора, передает News.am.

Арам Вардеванян сослался на то, что армянские избиратели за последние годы пережили войну, потери и плен соотечественников, а “самый информированный человек в стране” говорил об угрозе войны, если его не изберут.

“Указанная риторика и у меня вызвала отторжение, как и у довольно большого числа людей. Но есть большой пласт населения, у которого такие заявления вызвали страх”, - добавил Арам Орбелян. Представитель блока “Армения” Ованес Худоян, в свою очередь, заявил, что “армянский избиратель крайне уязвим и нуждается в защите”.

Министр юстиции Србуи Галян, представляющая “Гражданский договор”, заявила, что возможные нарушения пределов допустимой риторики не повлияли на результаты выборов, поскольку для политиков в предвыборный период свобода слова шире, чем для рядовых граждан, сообщает Armenia Today.

Видеонаблюдение и голосование военных

Представитель “Сильной Армении” Гоар Мелоян сообщила, что, по данным блока, видеонаблюдение отсутствовало на 236 избирательных участках. Вардеванян указал, что разрыв всего в 153 голоса, от которого зависело прохождение третьей оппозиционной силы в парламент, делает отсутствие видеозаписей особенно значимым: видеонаблюдение предусмотрено Избирательным кодексом как один из контрольных механизмов.

Вопрос о голосовании военнослужащих после 20.00 остался без четкого ответа. Председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что комиссия не может установить, приходили ли военные на участки после закрытия: имеющиеся видеозаписи не позволяют определить, успели ли они войти вовремя. Судьи поинтересовались, почему ЦИК не назначил переголосование на двух участках, результаты которых признаны недействительными. Овакимян вновь сослался на риск “стратегического голосования”, отметив, что масштабы переголосования были бы “существенными”.

На заседании также выяснилось, что через уполномоченного представителя одного из участков, где голосовали военные, Овакимян узнавал о происходящем в режиме реального времени. Вардеванян обратил внимание, что этот уполномоченный представлял “Гражданский договор” - партию, одним из основателей которой в свое время был сам Овакимян, информирует АрмИнфо.

По завершении этапа вопросов и ответов суд перешел к рассмотрению более 20 ходатайств, поданных участниками процесса.

“Процветающая Армения” оспорила конституционность законодательного положения, позволявшего ЦИК считать действительные голоса от общего числа проголосовавших, включая недействительные бюллетени. Партия также ходатайствовала об экспертизе конвертов и бюллетеней на предмет прозрачности. Овакимян пояснил, что использованные конверты переданы в утилизацию, однако неиспользованные из той же партии сохранились, бюллетени находятся в архиве.

Также партия предложила запросить у министерства обороны данные об организации голосования военнослужащих и повторно допросить Овакимяна в качестве свидетеля. Адвокат Орбелян также передал суду пакет секретных документов для рассмотрения на закрытом заседании, передает News.am.

Представители партии “Крылья единства” ходатайствовали о выяснении реальной стоимости помещений, арендованных “Гражданским договором” в ходе кампании: по их мнению, что правящая сила превысила законный лимит агитационных расходов. Блок “Армения” попросил запросить данные о стоимости парада 28 мая, социальных программах областных администраций и налоговых льготах. “Гражданский договор”, в свою очередь ходатайствовал о предоставлении протоколов или их сканов из всех территориальных избиркомов, передает News.am.

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