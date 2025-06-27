Практика облав на геев распространилась на Северную Осетию

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Люди, представившиеся полицейскими, заманили жителя Владикавказа на свидание с молодым человеком, после чего принуждали к сотрудничеству, требуя передавать им данные других геев.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2024 года правозащитники рассказали, что силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных, Юсуф, покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками.

В Чечне облавы на геев проводились как минимум с 2016 года. Они носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ*-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Историю провокации против гомосексуального молодого человека из Владикавказа, названного Зауром, правозащитники опубликовали 26 июня, но описанные события, по их данным, произошли в середине апреля. Пострадавший не уверен, что люди, принуждавшие его сдавать им других геев, в действительности были силовиками, как они представлялись, сообщила Кризисная группа СК SOS ("Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group) признана иностранным агентом).

По словам Заура, он договорился о встрече с молодым человеком, с которым познакомился в Telegram-чате для геев с Северного Кавказа. Изначально он ждал нового знакомого к себе домой, но тот не приехал. Лишь через несколько часов он вышел на связь с Зауром и пригласил его к себе, сославшись на то, что ему, якобы, лень ехать.

Возле дома, куда молодой человек пригласил Заура, к нему подъехала белая Lada Granta без номеров. Мужчины в гражданской одежде представились полицейскими из отдела по борьбе с наркотиками и быстро показали ему удостоверения, закрыв имена и другие данные пальцами. Обыскав Заура на месте, они потребовали у него телефон, после чего посадили в машину якобы для поездки в отделение. В автомобиле уже находился парень, с которым Заур договаривался встретиться.

Из разговоров мужчин Заур сделал вывод, что они организовывали подставные свидания для геев, чтобы шантажировать их. Вместе отделения они привезли молодого человека на кладбище за городом, где до утра угрожали ему уголовным делом, вымогали деньги и принуждали сдавать ему других гомосексуалов. Отобрав у Заура телефон, они пытались оформить через банковские приложения кредит, но займ не был одобрен. Впоследствии они отпустили Заура, предупредив, что еще свяжутся с ним.

Житель Владикавказа отмечает, что предполагаемые силовики не били его и не угрожали оружием. На следующий день он обнаружил, что неизвестные получили доступ к его аккаунту в WhatsApp, зайдя в него с двух других устройств. Спустя еще два дня те же люди позвонили ему, но бросили трубку, когда Заур заявил им о намерении обратиться в полицию. Еще несколько дней неизвестный мужчина, позвонив Зауру, поинтересовался, подавал ли он заявление “по Иристонскому району”: как полагает Заур, вымогатели пытались проверить, не исполнил ли он свою угрозу.

Молодой человек обратил внимание, что в Северной Осетии ранее не практиковались облавы на геев и подставные свидания, из-за чего во Владикавказ нередко приезжали гомосексуалы из других северокавказских республик в поисках знакомств. Правозащитники сопоставили его рассказ с историей Ризвана Дадаева из Чечни, который несколько месяцев подвергался пыткам из-за сексуальной ориентации, но впоследствии смог уехать из страны.

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