Кассационный суд смягчил приговор трем фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертый кассационный суд в Краснодаре смягчил приговор трем фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", оглашенное в августе 2024 года решение Армавирского городского суда стало первым приговором участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов получили по 6 лет и 4 месяца заключения, Рабадан Раджабов - 9 лет.

Ужесточение обвинений уже осужденным участникам беспорядков в аэропорту столицы Дагестана и жесткий характер самих приговоров подчеркнули намерения властей предотвратить такие массовые выступления в будущем, считают эксперты.

О том, что 11 сентября в Четвертом кассационном суде была рассмотрена кассационная жалоба по аэропортовскому делу первой осужденной пятерки, написал вечером 12 сентября в своём телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Армавирский городской суд первой инстанции дал сроки: троим по 6 лет и 4 месяца, одному 6 лет и 6 месяцев и одному 9 лет, так как у него была еще статья 318. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. И вот, неожиданно для родителей, которые уже не надеялись на что-то хорошее, суд смягчил приговор и исключил отягчающие обстоятельства - сговор", - пишет Хадулаев.

По его данным, Салиху (Салику) Рамазанову и Мухаммаду (Магомеду) Омарасхабову срок снижен на шесть месяцев (5 лет и 10 месяцев), а Рабадану Раджабову, который изначально был осужден на 9 лет, убрали 4 месяца. Еще двое фигурантов дела кассационных жалоб не подавали.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

