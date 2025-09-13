×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:06, 13 сентября 2025

Кассационный суд смягчил приговор трем фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четвертый кассационный суд в Краснодаре смягчил приговор трем фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 

Как писал "Кавказский узел", оглашенное в августе 2024 года решение Армавирского городского суда стало первым приговором участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов получили по 6 лет и 4 месяца заключения, Рабадан Раджабов - 9 лет.

Ужесточение обвинений уже осужденным участникам беспорядков в аэропорту столицы Дагестана и жесткий характер самих приговоров подчеркнули намерения властей предотвратить такие массовые выступления в будущем, считают эксперты.

О том, что 11 сентября в Четвертом кассационном суде была рассмотрена кассационная жалоба по аэропортовскому делу первой осужденной пятерки, написал вечером 12 сентября в своём телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Армавирский городской суд первой инстанции дал сроки: троим по 6 лет и 4 месяца, одному 6 лет и 6 месяцев и одному 9 лет, так как у него была еще статья 318. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. И вот, неожиданно для родителей, которые уже не надеялись на что-то хорошее, суд смягчил приговор и исключил отягчающие обстоятельства - сговор", - пишет Хадулаев.

По его данным, Салиху (Салику) Рамазанову и Мухаммаду (Магомеду) Омарасхабову срок снижен на шесть месяцев (5 лет и 10 месяцев), а Рабадану Раджабову, который изначально был осужден на 9 лет, убрали 4 месяца. Еще двое фигурантов дела кассационных жалоб не подавали.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 12 сентября 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт 289-й день подряд
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
08:56, 12 сентября 2025
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
2
 Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
Все события дня
Новости
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
04:42, 4 сентября 2025
Сочинский аэропорт возобновил работу
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:46, 1 сентября 2025
25 беспилотников сбиты на юге России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области
12 сентября 2025, 14:58
Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
12 сентября 2025, 07:57
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
12 сентября 2025, 02:58
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше