Лента новостей
13:48, 25 августа 2025

Подробности дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы  указали на показательный характер приговоров

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://xakac.info/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ужесточение обвинений уже осужденным участникам беспорядков в аэропорту столицы Дагестана и жесткий характер самих приговоров подчеркнули намерения властей предотвратить такие массовые выступления в будущем.

Как писал "Кавказский узел", в июле апелляционная инстанция оставила в силе приговор Магомедгаджи Чиргилаеву и Ясину Гаджиеву, которых суд вопреки показаниям свидетелей и подсудимых счел участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Еще один осужденный, 18-летний Шанаваз Эльмурзаев, оговорил себя, заявил адвокат.

По информации члена Общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева, всего по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены 136 человек. «Максимальные сроки - 15 лет пока, а тем, кому дали 6 или 4 года, добавят, видимо, еще статью 263 «Нарушение требований в области транспортной безопасности»", - сказал Хадулаев корреспонденту «Кавказского узла».

Учредитель издания «Черновик» Магди Камалов считает, что жесткость приговоров является тактикой запугивания, чтобы избежать повторения массовых акций. «Такие большие сроки — это, так сказать, образцово-показательно. Для (предотвращения) любых массовых выступлений», - сказал он.

Адвокат Магомеда Омарасхабова Лайла Убайдуллаева сообщила, что второе его дело уже направлено в суд, но она на его интересы представлять не будет. «Я выступлю на его кассации по первому делу. А сейчас у него и у других кому предъявили второе обвинение адвокаты по назначению. У них нет средств для оплаты адвоката», - сказала Убайдуллаева.

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: https://xakac.info/
03:55 23.07.2024
Обвиняемые в погроме назвали мотивы приезда в аэропорт Уйташ
Обвиняемый по делу о погроме Магомед Омарасхабов оказался в аэропорту Махачкалы по семейным обстоятельствам, другой подсудимый Анварбек Алиев приехал из любопытства, заявили адвокаты.

Она сообщила также, что на условия содержания Омарасхабов жалоб не высказывал. «Но он, как и другие, недовольны тем, что их этапировали в Ставропольский край. Они просили адвокатов организовать и оставить их в колонии и оттуда по ВКС участвовать в процессе. Они уже обжились в колонии, в Дагестане, где отбывали наказание, а их перевели в СИЗО Пятигорска", - рассказала Убайдуллаева корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что суд по первому делу совершенно не учёл смягчающие обстоятельства, в частности, что отец Омарасхабова - инвалид первой группы.

«Ему 24 года, он работал на карьере. Отец нуждается в его помощи. Никто не обратил на это внимания, и более того, сейчас новые статьи предъявляют. Например, о том, что он участвовал в порче имущества, хотя никаких доказательств нет. Там 15 видеокамер было, они снимали каждое действие каждого человека. Предъявите эти статьи тем, личности которых установлены, кто реально портили имущество. Зачем предъявлять эту статью каждому, кто на месте массовых беспорядках оказался? Такого характера доказательств нет в деле», - рассказала Убайдуллаева

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

