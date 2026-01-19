Боец из Волгоградской области убит в военной операции

Алексей Шестопалов из Еланского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1629 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1628 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит житель Еланского района Алексей Шестопалов, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Шестопалов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО в феврале 2024 года, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1629 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Еланского района стало известно 16 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 33-летний Александр Еремин.

