Главная   /   Лента новостей
07:59, 19 января 2026

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Шестопалов из Еланского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1629 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1628 бойцов из Волгоградской области.

Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59 09.01.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Не менее 4172 бойцов из СКФО и 4280 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит житель Еланского района Алексей Шестопалов, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Шестопалов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО в феврале 2024 года, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1629 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Еланского района стало известно 16 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 33-летний Александр Еремин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

