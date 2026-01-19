Четыре бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Панов, Андрей Царицын, Михаил Корчагин и Дмитрий Цветцих убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 831 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 827 бойцов из Ростовской области.

В военной операции убиты Владимир Панов, Андрей Царицын, Михаил Корчагин и Дмитрий Цветцих, их близким переданы ордена Мужества, сообщила в своем телеграм-канале администрация Волгодонского района. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 831 бойца из Ростовской области.

Ранее о смерти бойцов из Волгодонского района стало известно 8 января. Тогда власти также отчитались о передаче наград близким четырех военных, убитых на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

