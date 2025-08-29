×

Кавказский узел

Лента новостей
03:49, 29 августа 2025

Салавов заявил о вандализме против портретов военных в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные разрисовали потреты участников боевых действий, установленные в Махачкале. Врио мэра Джамбулат Салавов пригрозил им наказанием. 

Как писал "Кавказский узел", в мае следователи возбудили дело о вандализме по мотивам политической вражды после поджога буквы V на стеле "КислоVодск", расположенной на въезде в город. Это уже второй случай поджога с момента установки буквы в 2022 году. Житель Кисловодска и его знакомый, арестованные после поджога буквы V в январе 2023 года, обвинялись в участии в экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества, один получил пять лет колонии с крупным денежным штрафом, второй - 1,5 года лишения свободы. Обвинение в вандализме по мотивам политической ненависти позволяет назначить больший срок обвиняемому. 

Портреты участников военных действий на Украине, установленные на проспекте Петра I, были изрисованы неизвестными. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Махачкалы Джамбулат Салавов. 

Судя по короткой видеозаписи, которую опубликовал Салавов, на портреты были нанесены произвольные каракули, предположительно маркером или ручкой. Фигуры не представляют собой надписи или узнаваемые символические рисунки. 

Салавов назвал действия неизвестных “осквернением”. “Этот поступок - не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но их семей, всех жителей города”, - написал он в своем Telegram-канале. 

По словам Салавова, власти в ближайшее время заменят фотографии на новые, а авторов каракулей уже разыскивают. “Правоохранительные органы уже работают. Уверен, что виновные будут найдены и понесут наказание”, - добавил он.

Автор: "Кавказский узел"

