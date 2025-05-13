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00:58, 13 мая 2025

Второй поджог стелы "КислоVодск" показал гибкость уголовной квалификации

После поджога букву убрали из названия города. Скриншот фото из Telegram-канала Евгения Моисеева от 11.05.25, https://t.me/moiseev_eugene/23635

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поджог буквы V на стеле при въезде в Кисловодск, квалифицированный в прошлом по статье об умышленном уничтожении имущества, следствие теперь считает вандализмом по мотивам политической ненависти, что позволяет назначить больший срок обвиняемому. 

Как писал "Кавказский узел", следствие расследует дело о вандализме по мотивам политической вражды после поджога буквы V на стеле "КислоVодск", расположенной на въезде в город. Это уже второй случай поджога с момента установки буквы в 2022 году.

Житель Кисловодска и его знакомый, арестованные после поджога буквы V в январе 2023 года, обвинялись в участии в экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества. В мае 2024 года за поджог буквы V на стеле "КислоVодск" суд  приговорил жителя Кисловодска по делу об участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму более чем 1,5 миллиона рублей, а его знакомого - к 1,5 года лишения свободы.

Инциденты с поджогами букв «Z» и «V» в Ставропольском крае не происходят на регулярной основе, поэтому поджог въездной стелы нельзя считать частью некой тенденции, считает журналистка Елена Суслова. “Несколько инцидентов было в начале СВО, но сейчас уже давно не было об этом слышно”, - заявила она “Кавказскому узлу”. 

Ставропольский журналист, пожелавший остаться анонимным, обратил внимание, что  буквы «Z» и «V» активно используются в Ставропольском крае и часто устанавливаются в публичных местах, но об актах вандализма относительно этих символов, как и машин с ними, за несколько лет практически не было слышно.  “Скорее всего, это были действия неуравновешенного человека. Он пришел с неожиданной стороны – с реки, откуда никто его не ждал”, - сказал журналист “Кавказскому узлу”, комментируя опубликованную краевым МВД видеозапись.

Статья об участии в экстремистской организации, по которой был осужден фигурант предыдущего дела о поджоге, не охватывает поджога стелы, обратила внимание юрист “ОВД-Инфо”* Валерия Ветошкина. 

“Видимо, силовики пытались ему вменить что-то еще. Составы статьей о вандализме (214 УК России) и повреждение / уничтожение чужого имущества (167 УК России) очень близки, но статье 167 требуется доказать реальный существенный материальный ущерб или стоимость поврежденного имущества. Что касается вандализма, то обычный приговор за такие деяния - в пределах года лишения свободы. Например, за облив краской памятника «вежливым людям» Максима Сокуренко приговорили к шести месяцам колонии за вандализм по мотивам политической ненависти”, - отметила она. 

Юрист пояснила, что статья о вандализме по мотивам политической ненависти предусматривает до трех лет лишения свободы, тогда как статья об умышленном уничтожении имущества - до двух лет. Статья об участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России), в свою очередь, предусматривает от двух до шести лет заключения. 

"Кавказский узел" писал также о деле волгоградца Игоря Паскаря, осужденного по статье о теракте за поджог коврика у здания управления ФСБ в Краснодаре. Вандализмом следствие сочло поджог баннера с литерой Z и надписью: "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, однако не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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