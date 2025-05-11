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Кавказский узел

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18:49, 11 мая 2025

Буква V второй раз сожжена на стеле "КислоVодск"

Сгоревшую букву ненадолго убрали из названия города. Скриншот фото из Telegram-канала Евгения Моисеева от 11.05.25, https://t.me/moiseev_eugene/23635

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестный поджег букву V на стеле, расположенной на въезде в Кисловодск, буква уже заменена временной конструкцией. Следствие начало расследование дела о вандализме по мотивам политической вражды. Это уже второй случай поджога с момента установки буквы в 2022 году.

Как писал "Кавказский узел", житель Кисловодска и его знакомый арестованные после поджога буквы V в январе 2023 года, обвинялись в участии в экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества. В мае 2024 года за поджог буквы V на стеле "КислоVодск" суд  приговорил жителя Кисловодска по делу об участии в деятельности экстремистской организации и умышленном уничтожении имущества к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму более чем 1,5 миллиона рублей, а его знакомого - к 1,5 года лишения свободы.

Неизвестный поджег букву на стеле «КислоVодск», расположенной у въезда в город, сообщило сегодня управление МВД по Ставропольскому краю.

Момент возгорания буквы. Стоп-кадр видео МВД по Ставропольскому краю от 11.05.25,https://t.me/mvd26russia/6548На записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовали полицейские в своем Telegram-канале, видно, как человек подходит к стеле, какое-то время стоит за буквой V, а затем убегает от инсталляции. В это время буква уже горит.

В результате поджога V полностью сгорела, сообщило ведомство.

Фотографии с места опубликовал мэр города Евгений Моисеев.

Сгоревшая буква. Скриншот фото из Telegram-канала Евгения Моисеева от 11.05.25, https://t.me/moiseev_eugene/23635."Буква V, ставшая с начала СВО одним из самых узнаваемых символов в нашей стране, в результате поджога полностью выгорела. От символа остался лишь каркас, который в настоящее время сотрудники городской службы уже увезли на реставрацию", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале, добавив, что уже установили новую, но временную букву.

В прокуратуре Ставрополья сообщили, что из-за поджога возбуждено уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК). 

"Кавказский узел" писал также, что в мае 2022 года Кисловодский горсуд назначил 15 суток ареста и штраф местному жителю, признав его виновным в дискредитации армии после повреждения стелы и баннеров с символами военной операции на Украине. По данным суда, 51-летний житель Предгорного округа готовил лампочки с краской и обливал из них символы и баннеры, установленные в Кисловодске и Пятигорске. 

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Автор: "Кавказский узел"

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