Два человека обвинены в поджоге стелы со знаком V в Кисловодске

29 декабря 2023, 12:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело жителя Кисловодска и его знакомого, обвиняемых в поджоге стелы со знаком V, сообщили следователи.

Следователи направили в суд дело жителя Кисловодска, обвиняемого по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), а также его знакомого, обвиняемого по части 2 статьи 167 УК РФ, сообщило управление СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый вступил в экстремистскую организацию «Правый сектор»*, а затем вместе со знакомым поджег букву «V» на стеле «КислоVодск», установленной в Кисловодске. "Преступными действиями мужчин бюджету администрации города причинен ущерб на сумму более 127 тысяч рублей", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам краевых управлений ФСБ и МВД. "Жителю города Кисловодска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили следователи.

Часть 2 статьи 167 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, часть 2 статьи 282.2 УК РФ – от двух до шести лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в мае 2022 года Кисловодский горсуд назначил 15 суток ареста и штраф местному жителю, признав его виновным в дискредитации армии после повреждения стелы и баннеров с символами военной операции на Украине. По данным суда, 51-летний житель Предгорного округа готовил лампочки с краской и обливал ими символы и баннеры, установленные в Кисловодске и Пятигорске.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.