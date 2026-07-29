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Кавказский узел

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23:56, 29 июля 2026

Протестующие в Грузии 609-й день подряд потребовали изменения политики страны

Участники акции протеста у здания парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 29.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1826366385429570&set=pcb.1826366688762873 (деятельность компании Meta, владеющей сцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии 609-й раз напомнили правящей партии о своих требованиях.

Как писал "Кавказский узел",  в 608-й день ежедневных протестов участники акции протеста у парламента Грузии выразили протест против несправедливого суда над активистами, задержанными в Тбилиси за нецензурные плакаты о Бидзине Иванишвили. 

Активисты, требующие освобождения политзаключенных и возвращения к проевропейскому политическому курсу, собрались сегодня на проспекте Руставели в 609-й вечер подряд, передает Publika. 

Также они добиваются отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке.

Активисты пришли на акцию с флагами Грузии, Евросоюза, Украины, следует из фото, приложенных к публикации.

Из снимков, размещенных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) на странице в Facebook*, следует, что обстановка была спокойная, многие люди держали флаги и плакаты, многие просто сидели на ступенях парламента Грузии, беседовали со знакомыми.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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