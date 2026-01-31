×

Кавказский узел

11:28, 31 января 2026

Решение о компенсациях автовладельцам из Новой Адыгеи вызвало дискуссию в соцсети

Последствия воздушной атаки в ауле Новая Адыгея. Фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ауле Новая Адыгея 92 машины повреждены, 27 сгорели в результате воздушной атаки, власти анонсировали выплаты до миллиона рублей их владельцам. Пользователи "ВКонтакте" поспорили о том, насколько такие компенсации способны покрыть ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 27 января власти сообщили, что помимо компенсационных выплат жильцам решено провести безвозмездный ремонт поврежденных квартир. Власти получили от пострадавших жильцов около 1000 обращений за материальной помощью, отчитался глава района. Авторы комментариев, как и ранее, поинтересовались, планируются ли выплаты владельцам поврежденных машин.

21 января в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате атаки БПЛА были повреждены 30 домов. Как минимум один человек погиб, ранения получили 11 человек, в том числе двое детей. Девять из них были госпитализированы. Власти ввели режим ЧС районного уровня. Пользователи Telegram уже задавали вопросы о том, кто и каким образом возместит ущерб за сгоревшие машины.

О решении оказать помощь владельцам поврежденных машин глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил в своем телеграм-канале.

"Комиссии продолжают осмотры квартир и домовладений, фиксируют объём ущерба. В настоящий момент обследовано более 1,4 тысяч квартир, из них в 981 квартире установлены повреждения имущества. После составления актов и оценки ущерба будут приняты решения о материальной помощи, в том числе и владельцам сгоревших автомобилей", - сообщил 28 января чиновник.

По предварительной информации, 92 машины повреждены, 27 сгорели, отметил глава региона. "В случае частичного повреждения транспортного средства владельцы получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей, при полной утрате – до миллиона рублей. Республика берёт на себя эти выплаты", - говорится в публикации.

Повреждения автомобилей также неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

По состоянию на 11.20 мск 31 января, под публикацией чиновника не размещено ни одного комментария. Однако его информация, размещенная в сообществе "Подслушано Краснодар" (262,9 тысячи подписчиков), вызвала отклик у пользователей "Вконтакте".

Авторы многих комментариев сочли заявленные суммы компенсаций недостаточными. "А если у человека машина дорогая была?" – задался вопросом, в частности, Тимофей Скоропад. "Щас "копейками" откупятся и все", - высказал мнение Иван Грек.

"10 тысяч рублей это тоже "до 1 млн". И одна тысяча тоже. Зато как звучит - "до миллиона", - написала Маргарита Романова. "Смущает слово "до", - согласилась Галина Носенкова.

"Интересно все-таки. А если человек купил в кредит какую-то машину за 2,4 ляма [миллиона], скажем, и такое произошло, и тебе говорят: вот лям [миллион]. Да уж", - заметил Виталий Горбань.

"Виталий, вроде бы есть уже такая функция, застраховать при падении БПЛА", - ответил Тенгиз Зарандия. "Тенгиз, но не все, думаю, страховали именно по этому случаю", - подключилась к дискуссии Лилия Гольцман.

Если имущество гражданина застраховано от риска «падение на застрахованное имущество летательных аппаратов и/или их частей», то падение беспилотника на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем, сообщило 16 мая 2023 года РБК со ссылкой на представителя Всероссийского союза страховщиков.

Другие пользователи возразили, что лучше получить названную сумму, чем совсем не получить компенсацию. "Учитывая, что автомобиль - это роскошь, лям [миллион] компенсации - это очень даже хорошо", - написал, в частности, Иван Штефан.

"Скажите спасибо, что вообще что-то компенсируют", - упрекнул недовольных Kventyn Linkin.

"Да, обидно. Но живы остались, уже хорошо", - высказал мнение Zaur D. "Zaur, ну это да, самое главное… Вообще непонятно, как там 30 домов и 27 тачек дронами повредило", - написал в ответ Макс Трущёв.

Напомним, в Адыгее, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

