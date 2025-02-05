Силовики отказались от уголовного преследования комсомольца из Тырныауза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи не нашли признаков реабилитации нацизма в действиях комсомольца из Тырныауза, надевшего военную форму ГДР.

Как писал "Кавказский узел", 21 января стало известно, что силовики провели беседу с комсомольцем из Тырныауза Дениса Гирина, который купил на "Авито" военную форму коммунистов Германской Демократической Республики (ГДР). Силовики изъяли китель и отправили его на экспертизу.

Поводом для беседы стала публикация в телеграм-канале о том, что Гирин явился на комсомольское собрание в нацистской форме. Руководитель Кабардино-Балкарского отделения КПРФ Борис Паштов обвинил авторов этой публикации в клевете.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении Дениса Гирина в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Публикация проиллюстрирована фотокопией письма руководителя следственного отдела по Эльбрусскому району СКР первому секретарю республиканского комитета КПРФ Борису Паштову. Документ на бланке управления СКР датирован 4 февраля.

"По результатам процессуальной проверки, постановлением от 30.01.2025, отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Гирина Д.С., в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.3, ч.4 ст.354.1 УК РФ [реабилитация нацизма]", - говорится в документе.

В свою очередь материалы о "публикации, порочащей честь и достоинство Гирина Д.С.", поступившие в ведомство 3 февраля, направлены в ОМВД по Эльбрусскому району "для приобщения к материалам проверки по факту клеветы в отношении Гирина Д.С.", отмечается в письме.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.