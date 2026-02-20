Суд согласился с доводами адвокатов о невиновности Дианы Ципиновой

Верховный суд Кабардино-Балкарии, просмотрев видеозапись с места инцидента в отделе МВД, отказался удовлетворить требование прокуратуры о пересмотре и оставил в силе оправдательный приговор Диане Ципиновой по делу о нападении на силовика. Суд крайне редко становится на сторону защиты, только в том случае, если видны вопиющие нарушения, считают адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2025 года Урванский райсуд, повторно рассмотревший дело Дианы Ципиновой, вновь оправдал ее. При этом обвинение требовало для Ципиновой 2,5 года колонии-поселения, сообщил телеграм-канал Союза молодых адвокатов. Прокуратура оспорила второй оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой, потребовав вернуть дело на новое рассмотрение. Защита Ципиновой раскритиковала позицию ведомства. 18 февраля в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение апелляции. Адвоката защищают пять коллег, которые призвали оставить в силе решение.

7 июля 2023 года Урванский райсуд не нашел состава преступления в действиях адвоката Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе приговор, но кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования прокуратуры и вернул дело на новое рассмотрение. Кассационное постановление по делу Ципиновой имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.

Верховный суд КБР отклонил апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор, в третий раз вынесенный в декабре 2025 года Урванским районным судом адвокату Диане Ципиновой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из защитников адвокат Сурен Натанов.

По его словам, 18 февраля стороной защиты было заявлено ходатайство об исследовании видеозаписей с камер наблюдения ОВД Урванского района и телефонов участников события. «Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и видеозапись была исследована. Сегодня суд сам убедился, что нет ни одного доказательства, которое свидетельствовало бы о том, что Ципинова не выполняла свои прямые обязанности по защите прав человека, который в соответствии со статьей 48 Конституции имел право на защиту. И нет ни одного доказательства того, что сотрудник полиции, препятствовавший проходу Ципиновой в ОВД Урванского района, действовал в соответствии с федеральным законом о полиции, и соответствующим приказом МВД – не представился, не разъяснил ее права. Нет ни одного доказательства о том, что мотивом действий Ципиновой была месть за выполнение законных действий полицейского и наоборот, из исследованных доказательств очевидно, что мотивом действий Ципиновой были личные неприязненные отношения к человеку, который удерживал ее руки и препятствовал забрать её телефон, в котором были доказательства противоправных действий сотрудников по недопуску в отдел и выталкивания из него с

неоправданным применением насилия, а также информация, составляющая адвокатскую тайну. Она просила: «Отдайте мне телефон», и на допущенные оскорбления, на явно незаконные действия со стороны потерпевшего, действовала рефлекторно как женщина. При этом сам этот человек, (потерпевший), был одет в футболку навыпуск без знаков отличия принадлежности к МВД, держал руки в карманах и не представился, поэтому Ципинова не знала, что перед ней именно полицейский», - отметил адвокат.

Трех адвокатов - Диану Ципинову, Наталью Магову и Людмилу Кочесокову - полицейские силой вытолкали из здания, запись инцидента можно посмотреть в видеосюжете "Кавказского узла". По словам Маговой, во время инцидента Людмила Кочесокова "упала на бетонную плиту". "Я ударилась головой о металлическую дверь [...] Потом началась потасовка, вследствие чего мы получили различные телесные повреждения", - сообщила адвокат.

При должном процессуальном надзоре со стороны прокуратуры, дело в отношении Ципиновой вообще не должно было быть возбуждено

Говоря о роли прокуратуры, Натанов отметил, что гособвинение «выполняло свою обвинительную роль».

"Это был состязательный процесс, в котором стороны представляли свои доказательства. Однако при должном процессуальном надзоре со стороны прокуратуры, дело в отношении Ципиновой вообще не должно было быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело с огромным массивом имеющихся доказательств ее невиновности, должно было быть прекращено ещё на стадии предварительного следствия и не должно было направляться в суд", - подчеркнул он.

КБР – это непростой регион, где связи, в том числе между силовиками, очень сильны, и они часто покрывают друг друга. Кроме того, если адвоката признают невиновным, все взгляды обращаются в сторону полицейских – кто-то же должен быть признан виноватым

Адвокат Иван Павлов, комментируя ситуацию с обжалованием приговора Ципиновой, заметил, что суд крайне редко становится на сторону защиты.

«Только в том случае, если видны вопиющие нарушения со стороны следствия или обвинения, суд начинает прислушиваться к защите. Другой вопрос – устоит ли подобный приговор – где на одной стороне частное лицо и его адвокат, а на другой должностное лицо со своими

административными ресурсами, в вышестоящей инстанции. Была большая вероятность, что не устоит. Это относится не только к этому делу, но и к уголовным делам вообще. Сейчас в России оправдывают (в процентном отношении) в пять раз меньше чем, например, в Казахстане. Кроме того, КБР – это непростой регион, где связи, в том числе между силовиками, очень сильны, и они часто покрывают друг друга. Кроме того, если адвоката признают невиновным, все взгляды обращаются в сторону полицейских – кто-то же должен быть признан виноватым", - заметил он.

Дело Ципиновой стало примером злоупотребления прокуратурой правом обжалования Сторона обвинения в отличие от защиты может инициировать повторные циклы рассмотрения дела до тех пор, пока не будет достигнут обвинительный приговор или пока не исчерпаются процессуальные возможности, этот перекос прокуратура использует в деле Ципиновой, указали адвокаты.

Адвокат не счел многократное обращение прокуратуры с обжалованием оправдательных приговоров в вышестоящие инстанции злоупотреблением правом, подчеркнув, что и защита часто старается обжаловать приговоры.

"Каждая из сторон пытается убедить суд в своей правоте. Прокуратура же не может после того, как она убеждала суд, что человек виновен, просто сказать «ну ладно, мы все» - это будет непоследовательно", - заявил он.



Однако Павлов счел, что отмены оправдательных приговоров вышестоящими инстанциями действуют на нижестоящие суды отрицательно.

«Они видят, что легче вынести обвинительный приговор, поскольку даже если он будет отмене вышестоящей инстанцией, к ним никаких претензий не будет, а оправдательный приговор в большинстве случаев будет обжалован и с большой вероятностью отменен», - отметил адвокат.

Напомним, в мае 2020 года Диана Ципинова была среди трех адвокатов, которые вызвались оказать юридическую помощь коллеге Ратмиру Жилокову после его задержания в Нарткале. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову.

Силовикам не понравилось, что адвокаты ведут съемку, и они силой выдворили их из здания. По версии следствия, Ципинова ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.