Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к семи годам колонии Артура Батраева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Батраев 18 февраля был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Батраев без уважительных причин "20 января 2025 года в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть в Северной Осетии.

"21 ноября 2025 года Батраев добровольно явился в отдел полиции в Моздоке, а с 20 января до 21 ноября 2025 года Батраев проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Батраев признал вину признал полностью. Кроме того суд установил, что подсудимый был уже осужден Владикавказским и Нальчикским военными судами за совершенные в период прохождения военной службы тяжкие преступления. Тогда он получил в каждом случае условный срок.

"Судом условные наказания Батраеву были отменены, а окончательное наказание ему назначено по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Артур Батраев. Дело поступило в суд 9 февраля, и на первом же заседании 18 февраля был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".