Юристы сочли уместным требование Баку о компенсациях за крушение самолета AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выплаты государством компенсаций за поражение и гибель иностранного самолета приняты в международных отношениях с условием признания своей вины за катастрофу. Россия выбрала не признавать вину, а рассматривать крушение лайнера AZAL как несчастный случай, с чем и связаны выплаты по страховкам.

Как писал "Кавказский узел", в марте компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам. 4 сентября МИД РФ заявил, что Россия полностью выплатила возмещение за азербайджанский самолет и страховые выплаты большинству семей погибших. В ответ официальный Баку указал, что не следует путать страховые выплаты и компенсации.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Требование о компенсациях помимо страховых выплат, которое власти Азербайджана озвучили после заявления МИД РФ об исполнении обязательств, “Кавказскому узлу” прокомментировали адвокаты Марина Агальцова и Тимофей Шировов, а также сотрудник Исследовательского центра Адама Смита Сергей Бойко.

В международной практике государство, действия которого привели к гибели людей, выплачивает компенсации семьям погибших, хотя и с разными оговорками, указал политолог Бойко. Он привел в пример случаи подобных межгосударственных споров, имевшие место в прошлом.

"Так, 3 июля 1988 года, когда американцы сбили иранский пассажирский Airbus, США вначале долго не признавал ответственность, однако Иран подал в Международный суд в 1989 году выиграл его. США лишь через семь лет, в 1996 году, согласились выплатить Ирану компенсацию в размере 61,8 млн долларов США за 248 погибших, из расчета 300 тысяч долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 тысяч за каждого ребенка. Компенсировать стоимость самолёта (около 30 млн долларов) США отказались", - рассказал он.

Власти Украины после случайного поражения силами ПВО российского Ту-154 над Черным морем 4 октября 2001 года выплатили по 200 тыс долларов за каждого пассажира без юридического признания вины, отметил также Бойко. "В российском случае понятно, что при текущем режиме власти всячески будут избегать выплат, но в конечном счете или текущие власти выплатят, либо в будущем новые власти", - считает он.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Вскоре после этого азербайджанское издание Minval опубликовало имена причастных к крушению самолета AZAL российских военных. Командир одной из дивизий, который отдал приказ сбивать самолет, после катастрофы получил повышение, указали журналисты.

Страховые выплаты не зависят от того, есть ли в крушении самолета чья-то вина или нет, обратила внимание адвокат Марина Агальцова. «Не нужно вину доказывать и в этом есть смысл страхования. Это облегчает получение денежной компенсации: потом уже страхователь может идти, а может и не идти к причинителю вреда (за компенсацией ущерба). Так обычно действует любое страхование», - сказала она.

Агальцова также отметила, что страховка, как правило, не охватывает весь ущерб. «Страховка это фиксированная сумма, она обычно направлена на частичную компенсацию. Полного покрытия даже материального ущерба страховкой не происходит, - ибо нужно долго судиться, чтобы все точно компенсировали», - указала адвокат.

По ее мнению, потерпевшие могут обращаться с коллективным иском в российский суд для выплаты полной компенсации, опираясь в том числе на фактические признание российским государством своей ответственности. Обращение в азербайджанский или в международный суд вряд ли поможет, потому что его решение может быть проигнорировано.

«И если российское государство признало свою вину за это, получается, вина уже доказана и возникает деликтное обязательство. При этом в российском суде надо доказать размер ущерба и потребовать взыскать разницу - дельта, между тем, какой действительно был ущерб, и тем, что выплатила страховая компания. Также необходимо выбрать объект иска, причинителя вреда: возможно это Минобороны, или служба безопасности аэропорта, или какое-то конкретное воинское подразделение. Но найти и доказать вину причинителя ущерба - очень трудная задача», - пояснила Агальцова.

Согласие того или иного государства на компенсацию в подобных случаях - в значительной мере проявление доброй воли, указал адвокат Тимофей Широков. "Не существует какого-то кодекса международных отношений, это очень ситуативно. Это момент доброй воли: с формальной точки зрения, насколько я понимаю, российская сторона права. Другой вопрос, что есть обычаи в международных отношениях, согласно которым виновная сторона выплачивает компенсацию. Но Россия, видимо, не хочет себя признавать виновной", - сказал он.

Отказ РФ от выплаты компенсаций в связи с крушением малазийского “Боинга” связан с непризнанием решения суда, указал он.

"Потому что Россия не признает юридикцию международного расследования - с точки зрения России, процедура не соблюдена, суд нелегитимен, поэтому и компенсацию не выплачивают. Если бы Россия участвовала в деятельности этого суда, она могла бы (согласиться на выплаты). В тех случаях, когда кто-то выплачивал, например, американцы, они все-таки признавали юрисдикцию тех судов. Можно предположить, что американцы участвовали в этом расследовании, поэтому они согласились с выводом", - пояснил Широков.

Стремление ограничиться страховыми выплатами говорит о том, что государство считает крушение азербайджанского самолета несчастным случаем и фактически снимает с себя ответственность, считает он.

"Если у самолета двигатель заклинило, или пилот не справился с управлением - это как раз случай страховки. Надо смотреть договор, но часто в договорах прописываются как основание для неисполнения договора форсмажорные обстоятельства. Боевые действия, допустим, поражение в зоне боевых действий. Страховая компания могла бы сказать, что они тут вообще не при чем, - но так как она признала себя ответственной и выплатила возмещение, то получается крушение признано несчастным случаем, а не поражением самолета в результате военных действий”, - указал Широков.

Он также не исключил для потерпевших возможности обращения с иском в российские суды, хотя усомнился в перспективах такого иска. "Такие решения принимаются на основании документов расследования. Например, какое-то расследование может провести ИКАО (Международная организация гражданской авиации), но, зная практику, очень сложно добиться того, чтобы чтобы российский суд признал виновный характер действий государства”, - резюмировал Широков.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.