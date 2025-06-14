Первая группа россиян эвакуирована из Ирана в Азербайджан

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МИД России сообщил об успешной эвакуации первой группы россиян с территории Ирана. В число 86 эвакуированных вошли и представители других стран.

Как писал "Кавказский узел", по просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара".

Первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара», сообщило сегодня МИД России.

В сообщении указано, что речь идет о съемочной группе режиссера Федора Бондарчука.

Помимо граждан Российской Федерации в группе также были граждане Республики Беларусь, Латвийской Республики, Республики Сербия, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан.

Ведомство выразило благодарность Азербайджану "за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на Родину".

В Иране Федор Бондарчук участвовал в съемках сериала по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Он находился на территории Исламской Республики вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой, но покинул страну до обострения обстановки. В числе эвакуированных россиян также артисты симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, сообщил сегодня "Коммерсант".

13 июня агентство ТАСС сообщало, что на территории Ирана находится дагестанский ансамбль "Лезгинка".

Артисты ансамбля, выступив с концертами в непростых условиях. " благополучно вернулись домой чартерным рейсом Тегеран – Махачкала", говорится в сообщении в Telegram-канале ансамбля от 13 июня.

«Для нас было делом чести, несмотря на непростую обстановку в Иране, провести все запланированные концерты и не сокращать программу", - приводятся в публикации слова художественного руководителям ансамбля "Джамбулата Магомедова.

Напомним, более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

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