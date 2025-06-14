Баку обеспечивает эвакуацию иностранцев из Ирана через КПП "Астара"

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По просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара".

Как писал "Кавказский узел", более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Несколько иностранных государств обратились 13 июня к Азербайджану с просьбой оказать содействие в возвращении своих граждан, находящихся в Иране, для их дальнейшей эвакуации, пишет Oxu.az.

Азербайджан создал необходимые условия для прохождения иностранцев через пограничный пропускной пункт "Астара".

Через сухопутную границу Ирана с Азербайджаном сегодня эвакуирована группа российских граждан. В ее состав вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука и артисты симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, информирует "Коммерсант" со ссылкой на посольство России в Баку.

Отмечается, что самого Бондарчука, который участвовал в съемках сериала по книге братьев Стругацких "Трудно быть богом", в Иране уже нет, он покинул страну до обострения обстановки. В проекте он играет одну из главных ролей, а также является продюсером сериала.

Всего в группе 88 человек, помимо россиян в нее войдут граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

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