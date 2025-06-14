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02:56, 14 июня 2025

Баку обеспечивает эвакуацию иностранцев из Ирана через КПП "Астара"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара".

Как писал "Кавказский узел", более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Несколько иностранных государств обратились 13 июня к Азербайджану с просьбой оказать содействие в возвращении своих граждан, находящихся в Иране, для их дальнейшей эвакуации, пишет Oxu.az.

Азербайджан создал необходимые условия для прохождения иностранцев через пограничный пропускной пункт "Астара".

Через сухопутную границу Ирана с Азербайджаном сегодня эвакуирована группа российских граждан. В ее состав вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука и артисты симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, информирует "Коммерсант" со ссылкой на посольство России в Баку.

Отмечается, что самого Бондарчука, который участвовал в съемках сериала по книге братьев Стругацких "Трудно быть богом", в Иране уже нет, он покинул страну до обострения обстановки. В проекте он играет одну из главных ролей, а также является продюсером сериала.

Всего в группе 88 человек, помимо россиян в нее войдут граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

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Автор: "Кавказский узел"

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