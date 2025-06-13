Бакинский аэропорт заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов

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Около половины самолетов, совершивших вынужденную посадку в аэропорту Баку из-за ударов Израиля по Ирану, уже отправились в точку назначения. Все пассажиры, которые ожидают отправления, в безопасности, заверили в бакинском аэропорту, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Как писал "Кавказский узел", более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России.

Самолеты 13 международных авиакомпаний были вынуждены совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев с целью безопасного продолжения полетов, сообщило сегодня агентство Report.

В пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев агентству сообщили, что безопасность и комфорт всех пассажиров были обеспечены. Им было предоставлено обслуживание в соответствии с международным авиационным законодательством.

Более половины рейсов, совершивших посадку в связи с ударами Израиля по Ирану, впоследствии смогли продолжить полет. По остальным рейсам процедуры координации выполняются в соответствии с международными стандартами, указано в сообщении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил сегодня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. Иранское правительство пообещало жестко ответить на израильские удары, сообщило сегодня ТАСС.

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