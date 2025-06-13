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19:57, 13 июня 2025

Самолеты с гражданами Армении приземлились в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. 

Глава Союза армян России обратился в министерства иностранных дел России и Армении в связи с тем, что “множество” граждан Армении и этнических армян с российским гражданством “не по своей воле” оказались в Баку. Организация призвала российские власти содействовать обеспечению их безопасности. 

Из-за ограничений, введенных сегодня утром в небе над Ираном, Ираком и Израилем, в Баку приземлились самолеты, которые направлялись в Дубай из Москвы, Минска, Казани и других городов. “Среди пассажиров этих рейсов находятся граждане армянского происхождения и с армянской фамилией, следовавшие в ОАЭ”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала Союза армян России. 

Глава организации Ара Абрамян попросил МИД России “взять ситуацию под свой контроль”, чтобы не допустить “возможных противоправных действий со стороны азербайджанских властей” против россиян армянского происхождения. По информации Абрамяна, в его организацию обратились родственники этих пассажиров, поскольку после вынужденной посадки рейсов в Баку они перестали выходить на связь.

МИД России по состоянию на 19.55 мск сегодня не прокомментировал на своих каналах ситуацию с пассажирами самолетов, вынужденно приземлившихся в Баку. Ведомство высказалось о причине закрытия воздушного пространства в Ближневосточном регионе, осудив Израиль за “неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН”. 

На ситуацию отреагировала Служба национальной безопасности Армении, сообщив, что одновременно в ереванском аэропорту "Звартноц" “оказались граждане Азербайджана”, - пассажиры рейсов, которые по тем же причинам вынужденно приземлились в Ереване. "В связи со сложившейся ситуацией государственные структуры Республики Армения проводят последовательную работу", - цитирует заявление СНБ информагентство “Новости-Армения”.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил сегодня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. Иранское правительство пообещало жестко ответить на израильские удары, сообщило сегодня ТАСС.

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Автор: "Кавказский узел"

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