Жители Кабардино-Балкарии отмечают 82-ю годовщину депортации

В Кабардино-Балкарии сегодня отмечается 82-я годовщина проведенного при Сталине выселения балкарского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. В 2025 году в этот день в Нальчике прошел траурный митинг, а в 2024 году, в 80-ю годовщину депортации, открылась обновленная выставка архивных документов и личных вещей репрессированных.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Сегодня в Кабардино-Балкарии отмечается 82-я годовщина депортации балкарского народа. По случаю этой даты обращение к землякам сделал сегодня в своем телеграм-канале глава республики Казбек Коков.

"82 года отделяют нас от того трагического дня, когда балкарский народ был несправедливо обвинен и незаконно депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Сколько бы времени ни прошло, боль этой трагедии не стихает в наших сердцах. Мы свято чтим память о жертвах произвола и беззакония", - написал он.

По состоянию на 10.00 мск, под публикацией, сделанной в 08.03 мск, не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена. При этом обращение Кокова набрало более 5,2 тысячи просмотров и более 70 одобрительных реакций пользователей.

28 марта отмечается день возрождения балкарского народа. Именно в этот день в 1957 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР.

Напомним, 8 марта в Кабардино-Балкарии принято посещать могилы родственников, переживших депортацию, а старшие рассказывают молодому поколению о пережитом в высылке, рассказали в марте 2024 года "Кавказскому узлу" жители республики.

Депортация балкарцев была одним из эпизодов репрессий народов Кавказа

Последствия депортации до сих пор отражаются на судьбах балкарцев, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили в 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" активисты. По их мнению, в последние годы число неформальных мероприятий по случаю годовщины депортации сократилось, вспоминать о погибших предпочитают в семейном кругу.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Согласно их исследованию, в 1941-1942 годах был издан ряд секретных постановлений и приказов, ограничивавших призыв и службу в армии значительного числа народов СССР, среди которых оказались часть народов Южного Кавказа и все северокавказские народы.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

В феврале 2024 года нальчанин Олег Келеметов направил заявление в Следком, потребовав провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении народов нарушили Конституцию и Уголовный кодекс СССР. В мае того же года Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты республик Северного Кавказа с призывом запретить героизацию Сталина и других виновных в массовых депортациях.

Подобные инициативы важны, но в современных российских реалиях могут обернуться репрессиями против их авторов, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.