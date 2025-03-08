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13:59, 8 марта 2025

Участники митинга в Нальчике поделились воспоминаниями о жертвах депортации

Митинг памяти жертв депортации. Нальчик, 8 марта 2025 года. Кадр видео ГТРК "Кабардино-Балкария" https://t.me/vestikbr/14675

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В Нальчике прошел траурный митинг, приуроченный к 81-й годовщине сталинской депортации балкарцев. Его участники вспомнили своих родственников, которые подверглись высылке.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. В 2024 году в этот день в Нальчике прошла акция памяти жертв депортации, а в "Мемориале жертвам репрессий балкарского народа" открылась обновленная выставка архивных документов и личных вещей репрессированных.

8 марта в Кабардино-Балкарии принято посещать могилы родственников, переживших депортацию, а старшие рассказывают молодому поколению о пережитом в высылке, рассказали в марте 2024 года "Кавказскому узлу" жители республики.

Сегодня у "Мемориала жертвам репрессий балкарского народа" в Нальчике прошел традиционный митинг памяти, организованный властями республики. На мероприятие собралось более двухсот человек. Представители руководства республики возложили к памятнику цветы, после этого состоялся митинг, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активистам Совета старейшин балкарского народа, которые подавали заявку на проведение митинга, было предложено присоединиться к официальным мероприятиям, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель исполкома ССБН Тамара Гериева.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Перед началом митинга корреспондент «Кавказского узла» пообщалась с пришедшими. Один из них, житель селения Верхняя Балкария Георгий Асанов рассказал, что был депортирован вместе с семьей. Ему тогда было четыре года, и подробности известны Асанову со слов старших.

"Привезли нас в Северный Казахстан в «телячьих» [предназначенных для перевозки скота] вагонах, выгрузили в степи. Там нас разделили на трудоспособных и нетрудоспособных. Мы старались выжить. Несмотря на пережитое, народ выдержал. Старшие говорили: "не теряйтесь, держитесь, рано или поздно справедливость восторжествует". Стало намного легче, когда упразднили комендатуры. Депортированным разрешили поступать в высшие учебные заведения. Трудились, участвовали в освоении целины", - рассказал Асанов.

День возрождения балкарского народа отмечается в Кабардино-Балкарии 28 марта. Именно в этот день в 1957 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР.

Жительница Нальчика Айшат Султанова о депортации знает со слов матери, у которой в Средней Азии умерли все близкие. «Моя мать без слез не могла вспоминать о депортации. Ведь у нее в ссылке погибла вся семья, все близкие. Она вернулась одна с маленьким ребенком. Два ее брата умерли в один день. Она рассказывала, что в день их похорон она села на камень посреди дороги и не знала куда идти – то ли на похороны одного брата, то ли на похороны другого», - рассказала женщина.

Житель Карачаево-Черкесии Магомед Узденов сообщил, что приехал в Нальчик, чтобы поддержать "братский балкарский народ, с которыми у карачаевцев общие этнические корни".

Сам Узденов также родился в ссылке, вернулся на родину в возрасте 5 лет. «Жили в Киргизии в глиняных домах. Весь народ работал в колхозах и совхозах», - рассказал он.

"Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Депутат парламента Кабардино-Балкарии Далхат Байдаев признался, что "память об этих событиях не отпускает". "От рассказов, что я слышал с детства, в моем детском сердце все колыхалось. Была какая-то тревога. Это я испытываю даже сегодня и думаю о том, что будет завтра. Наступит ли время, когда наши потомки не будут до конца понимать, как такое стало возможным, как можно было совершить такое насилие над целым народом?" - сказал он.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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