Историки оценили перспективы требований нальчанина прекратить героизацию Сталина

24 мая 2024, 00:42

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В современных российских реалиях инициативы с требованием прекратить реабилитацию сталинизма бесполезны и могут привести к репрессиям против их авторов, предположил Павел Полян, комментируя обращение по этому поводу в парламенты республик Северного Кавказа жителя Нальчика Олега Келеметова. Подобные инициативы важны, и если их проигнорируют адресаты, заметят жители республик, считает Никита Соколов. Келеметов сообщил, что Следком перенаправил в МВД его обращение с требованием проверить решения Сталина о депортации народов Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", в феврале нальчанин Олег Келеметов обратился в Следком с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. Он подчеркнул, что причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие, указал в своем заявлении в Следком. В мае Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии, республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина и других причастных к массовым депортациям в годы Великой Отечественной войны, а также установку им памятников.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев"."Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Следком России перенаправил заявление жителя Нальчика Олега Келеметова с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. В заявлении он указывал, что причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие.

"Мое заявление в СК было перенаправлено в главное управление по МВД России. Как я полагаю, в СК не знали, что мне ответить, при этом это подследственность, бесспорно, Следственного комитета, но спустили в МВД. Я хочу дождаться ответа от МВД и уже обжаловать его, ожидая, что он не будет благоприятным. Я это писал как заявление о преступлении, но судя по тому ответу о том, что перенаправлено в МВД, они это оценивают как обращение. При том, что это заявление в порядке статьи 144 УПК РФ, которая обязывает принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Я считаю это незаконным, и жду ответа от МВД, чтобы обжаловать его. В любом случае сроки нарушены как по заявлению, так и по обращению, как они это считают",- рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мой отец в 14-летнем возрасте со старшим братом вместе с матерью были депортированы и чудом выжили в условиях Северного Казахстана

28 апреля 2024 года материалы по заявлению Келеметова были направлены начальнику управления внутренних дел по Центральному административному округа главного управления министерства внутренних дел РФ по городу Москве.

"В соответствии с указанием ответственного от руководства главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве направляю материал по обращению О.М. Келеметова, зарегистрированный 24 апреля 2024 года в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве Nº 57744", - говорится в ответе от МВД, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Заявление Келеметова в Следком в феврале было первым по этому поводу, сообщил он. "После этого заявления мы выпустили обращение жителей Кабардино-Балкарии и Ингушетии к парламентам республик. Балкарцы, карачаевцы и другие народы были репрессированы в силу их этнической принадлежности. Я это не персонифицирую как личную историю. Это общая проблема. Мой отец в 14-летнем возрасте со старшим братом вместе с матерью были депортированы и чудом выжили в условиях Северного Казахстана. Высылали как всех: посадили в вагон, ехали долго, многие умирали по дороге туда, родные прятали их трупы, потому что если замечали труп, то просто выкидывали. А родные прятали, чтобы похоронить по-человечески. У всех примерно одинаковые истории об этой трагедии", - рассказал он.

Суть не в материальной компенсации, а в юридической фиксации факта преступления. Имели ли руководители страны право преследовать своих граждан по национальному признаку?

В результате принятия закона о реабилитации семьи репрессированных получили выплаты, но важнее для них возмещение морального вреда, подчеркнул Келеметов. "Какие-то минимальные выплаты от нищей в 90-ые годы Российской Федерации были получены после принятия закона о реабилитации, но речь о копейках. Но суть не в материальной компенсации, а в юридической фиксации факта преступления. Имели ли руководители страны право преследовать своих граждан по национальному признаку? Вот на этот вопрос надо дать ответ", - отметил он.

Подобные инициативы не могут привести к остановке реабилитации сталинизма, уверен историк Павел Полян. "Результат зависит от контекста, а контекстом является режим, который не дает оснований, не располагает к тому, чтобы такие инициативы помогали остановить реабилитацию сталинизма. Как мне кажется, сейчас в этом нет практического смысла. Может быть, есть какой-то символический смысл", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, в создавшейся ситуации у авторов обращения могут начаться проблемы. "Насколько я следил, в последние годы таких инициатив было мало. И мне кажется, вот это обращение не только будет проигнорировано парламентами республик, но и начнутся репрессии против тех, кто это инициировал", - предположил он.

Без десталинизации не будет в России современного общества

Историк Никита Соколов, наоборот, полагает, что эта инициатива может быть полезной. "Любые инициативы в этом отношении благотворны. Без десталинизации не будет в России современного общества. Насколько они эффективны - покажет время. Есть вполне успешный пример "Последнего адреса" - этот народный мемориал пользуется вполне заслуженным уважением и поддержкой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, парламенты не обратят внимания на это обращение. "Парламенты проигнорируют, а люди – нет", - указал Соколов.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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