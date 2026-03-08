×

15:00, 8 марта 2026

Участники митинга в Нальчике поделились воспоминаниями о возвращении из ссылки

Участники акции в Нальчике. 8 марта 2026 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Нальчике состоялся траурный митинг памяти жертв депортации балкарского народа, проведенной 82 года назад. Участники акции вспомнили, как их семьи спешили вернуться в родные места, когда был снят запрет покидать место ссылки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня отмечается 82-я годовщина депортации балкарского народа в Казахстан и Среднюю Азию. В 2025 году в этот день в Нальчике прошел традиционный траурный митинг, а в 2024 году, в 80-ю годовщину депортации, также открылась обновленная выставка архивных документов и личных вещей репрессированных.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Представители властей посетили традиционный митинг в Нальчике

Сегодня в Нальчике у "Мемориала жертвам политических репрессий" прошел митинг, посвященный 82-й годовщине депортации балкарского народа, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на мероприятии.

Участники акции в Нальчике. 8 марта 2026 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".Мероприятие началось с исполнения литературно-музыкальной композиции, посвященной драматическим событиям, в исполнении ансамбля «Балкария», после чего руководители республики возложили цветы к мемориалу.

На митинге выступили руководитель общественной организации «Бирлик» Ахмат Сумаев, президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков и руководитель общества русской истории и культуры «Вече» Роман Литвинов.

Выступавшие возложили вину за депортацию на "сталинско-бериевский режим", осудили ее и озвучили пожелание, чтобы впредь ничего подобного не случилось.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Также "Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы.

Участники митинга рассказали о своем возвращении из ссылки

Некоторые участники митинга поделились воспоминаниями с корреспондентом «Кавказского узла». Так, Аружан Батчаева сообщила, что родилась уже в ссылке.

Приехали, а наш дом в Хасанье был занят. В нем жили две семьи

"О том, как происходила высылка, мне известно только по рассказам отца и матери. А вот как мы возвращались, помню хорошо. Мне было лет шесть. Мы жили в пригороде Алма-Аты в Казахской ССР. Когда вышел указ, который разрешал нам вернуться, мы быстро продали всю живность, которая у нас была, и, не дожидаясь никаких эшелонов, сели в поезд до Москвы, оттуда до Нальчика. Приехали, а наш дом в Хасанье был занят. В нем жили две семьи – татары и русские. Татары быстро освободили свою половину, а вот с русскими пришлось поспорить. Они освободили наш дом после того, как об этом им сказал их сын, который был военнослужащим Советской армии", - рассказала пожилая женщина.

28 марта отмечается день возрождения балкарского народа. Именно в этот день в 1957 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР.

Нельзя было без разрешения спецкомендатуры покидать место проживания

Семья Мухадина Узденова была сослана в Талды-Курганскую область Казахской ССР. "Родители работали в свекловодческом хозяйстве. Помимо балкарцев, там жили репрессированные чеченцы, ингуши, крымские татары. Ссыльным нельзя было без разрешения спецкомендатуры покидать место проживания. Только по воскресеньям можно было ездить на базар. Базар и был местом встречи всех ссыльных. Здесь они знакомились, общались, обменивались новостями. Ссыльные становились ближе друг другу, перенимали опыт соседних народов в сельском хозяйстве, позволявший им получать высокие урожаи овощей", - рассказал он.

По словам мужчины, когда вышел указ о реабилитации репрессированных народов, семья Узденовых, как и остальные ссыльные, встретила его с ликованием.

«Ограничения с балкарцев были сняты 18 апреля 1956 года, однако право возвращения на родину еще не предоставлялось. Тем не менее многие балкарцы, в том числе и моя семья, вернулись на родину. В организованном порядке балкарцев стали возвращать в места прежнего проживания в 1957-1958 годах», - рассказал Узденов.

Айшат Султанова призналась, что не отмечает Международный женский день как праздник. «Для меня этот праздник испорчен навсегда. Я его не отмечаю – не принимаю поздравления и сама не поздравляю никого. Думаю, не надо объяснять, почему», - сказала участница траурного митинга.

Члену семьи репрессированных пришлось доказывать в суде право на выплаты

Также участники митинга рассказали, что репрессированные, которые были высланы еще детьми или родились в ссылке, получают прибавку к пенсии в размере 800 рублей. Однако не всем эта прибавка назначается по умолчанию.

Так, жителю поселка Былым Эльбрусского района Магомеду Толгурову пришлось через суд доказывать, что он имеет право считаться репрессированным. Дело в том, что Магомед Толгуров родился 6 июня 1956 года - спустя 12 дней после того, как его родители, которые были сосланы в Киргизскую ССР, были сняты с учета как спецпереселенцы в связи с возвращением на родину.

На этом основании в Информационном центре республиканского МВД ему отказали в выдаче соответствующей справки. Тогда Толгуров обратился в Нальчикский горсуд с административным иском. Он просил признать незаконным и отменить отказ МВД и обязать ведомство выдать выдать ему справку о реабилитации.

Суд удовлетворил иск Толгурова. В качестве обоснования суд сослался на то, что после возвращения на родину, еще как минимум год, до 1957 года, реабилитированные балкарцы не имели права возвращаться к местам своего прежнего проживания, рассказал Магомед Толгуров.

Магомед Толгуров был реабилитирован 19 декабря 1994 года, а решение по его иску Нальчикский горсуд вынес 10 октября 2024 года. МВД в апелляционной жалобе попросило отменить это решение, но Верховный суд Кабардино-Балкарии 31 января 2025 года оставил его в силе, говорится на сайте апелляционной инстанции.

Учебники по истории для школы. Скриншот видео https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/88244-kirovskie-uchenye-i-pedagogi-ocenili-novyj-edinyj-uchebnik-istorii.html
14:05 02.10.2023
Кавказские активисты назвали причины недовольства учебником Мединского
Критика нового школьного учебника истории вызвана тем, что в предыдущих учебниках депортация народов Кавказа не объяснялась их сотрудничеством с фашистами, указали активисты Кады Халкечев, Тамара Гериева и историк Уташ Очиров. Авторы нового учебника вольно трактовали события тех лет, подтвердил историк Павел Полян.

Напомним, последствия депортации до сих пор отражаются на судьбах балкарцев, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили в 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" активисты. По их мнению, в последние годы число неформальных мероприятий по случаю годовщины депортации сократилось, вспоминать о погибших предпочитают в семейном кругу.

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

