01:56, 13 августа 2025

Глухонемой житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии из-за видео в мессенджере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил Шакарбаю Пашшалиеву штраф из-за звукового ряда видеоролика, опубликованного им в WhatsApp, хотя инвалид не мог услышать, что говорилось на видео. 

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии оштрафовал жителя села Знаменское Шакарбая Пашшалиева по статье о дискредитации армии. На дело мужчины 12 августа обратил внимание проект "Можем объяснить"*. 

Постановление по делу Пашшалиева суд опубликовал 8 августа, хотя решение было принято еще 24 июля. Дискредитацией армии суд счел ролик, который мужчина опубликовал в своем статусе в WhatsApp - он представлял собой видеоряд с "негативными комментариями" о действиях российских военных на Украине. 

Глухонемого с детства инвалида третьей группы в суде допрашивали с помощью сурдопереводчика. Он заявил суду, что видео ему прислали, и он не предполагал, что в нем содержится дискредитация российской армии, так как не мог прослушать "негативные комментарии" в ролике. 

Пашшалиев признал свою вину и удалил видео, заявив, что поддерживает военные действия России на Украине. Несмотря на это, суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей - это половина минимального штрафа, предусмотренного административной статьей о дискредитации армии. 

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Показать больше