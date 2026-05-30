Центризбирком Армении оставил в силе аккредитацию наблюдателя

Как писал "Кавказский узел", выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила заявление лидера партии «Просвещенная Армения» (также упоминается в СМИ как "Светлая Армения"( Эдмона Марукяна с требованием лишить аккредитации Даниела Иоаннисяна, представителя коалиции «Независимый наблюдатель» и общественной организации «Союз информированных граждан».

Председатель ЦИК Ваагн Овакимян сообщил, что оснований для лишения аккредитации Иоаннисяна недостаточно. Вместе с тем ЦИК призвала удалить негативные публикации, касающиеся партии «Просвещенная Армения», и воздержаться от их повторного распространения, пишет Armenia Today.

ЦИК Армении де-факто признала, что в отношении партии было допущено нарушение, но при этом отклонила требование лишить мандата наблюдателей организацию «Союз информированных граждан», заявил лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

По его словам, ЦИК могла бы даже ограничиться лишением аккредитации Даниела Иоаннисяна, однако не сделала и этого.

При этом комиссия, как отметил Марукян, приняла решение обязать независимый наблюдательский альянс, в который входит Иоаннисян, удалить публикации и заявления, касающиеся его лично.

Марукян напомнил, что речь идёт о видеоматериале и публикации, которые уже были распространены и размещены в различных источниках, что делает восстановление нарушенных прав более сложным.

«Фактически ЦИК признала, что нарушение в отношении нас имело место», - заявил он, добавив, что комиссия сочла требование о лишении мандата наблюдателей чрезмерно строгим.

При этом он выразил мнение, что ключевым вопросом остаётся контроль за исполнением решения ЦИК: удалит ли Иоаннисян соответствующие публикации и что будет в случае отказа, сообщает News.Am.

Заявление против Иоаннисяна партия «Просвещенная Армения» направила в Центральную избирательную комиссию 27 мая. ЦИК начал рассмотрение дела 29 мая. Тогда представитель коалиции «Независимый наблюдатель» Артур Сакунц возразил, что Иоаннисян не проводил контрпропаганду против какой-либо силы, не участвовал в политической агитации, а лишь распространял на своей странице в Facebook* информацию из других источников, информирует Armenia Today.