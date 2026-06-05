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00:51, 5 июня 2026

США и Армения создают совместное предприятие для развития TRIPP

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совет директоров Международной финансовой корпорации развития США одобрил создание совместного предприятия США и Армении TRIPP Development Company. Проект вошел в пакет стратегических инвестиций на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2026 года в Ереване госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали Хартию о стратегическом партнерстве, расширение американо‑армянского сотрудничества и поддержку проекта TRIPP.

Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) предполагает создание транспортной связи Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной республикой, через территорию Армении и будет находиться под управлением американского консорциума. Визит Рубио в Ереван сопровождался парафированием рамочного соглашения по транспортному коридору и меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.

TRIPP Development Company будет содействовать развитию торговли, транспорта и экономики, а также расширению международной, межгосударственной и внутригосударственной транспортной связанности, сообщает издание Armeniatoday.

По данным корпорации, компания будет поддерживать реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая строительство и модернизацию железных и автомобильных дорог, трубопроводов, волоконно-оптических сетей и других объектов. Также проект направлен на укрепление мира посредством экономического сотрудничества.

"Эти инвестиционные решения соответствуют стратегическим целям Соединенных Штатов и направлены на углубление долгосрочного сотрудничества со странами-партнерами", - цитирует издание заявление генерального директора корпорации Бен Блэка.

Предполагаемый
13:00 15.01.2026
"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Создание проекта стало частью инвестиционного пакета объемом 2,5 млрд долларов, который также включает проекты в сферах энергетики, инфраструктуры и горнодобывающей промышленности.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал рамочное соглашение по проекту. Об этом сообщил сам министр на странице в Facebook*.

Согласно проекту, 74% акций компании будет принадлежать структуре, которую создаст правительство США, а 26% - Армении. Компания получит широкие полномочия по реализации и управлению проектом. Первоначальный срок действия соглашения составит 49 лет с возможностью дальнейшего продления.

В документе при этом подчеркивается, что Армения сохраняет суверенитет, территориальную целостность и юрисдикцию над всеми зонами реализации TRIPP. По соглашению, пограничный контроль, таможенные функции, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности останутся в ведении государственных органов Армении. Документ также предусматривает ряд налоговых и инвестиционных льгот для компании и ее дочерних структур. Кроме того, соглашение предполагает поддержку США в привлечении финансирования, модернизации пограничной инфраструктуры и реализации проекта.

"Кавказский узел" также писал, что в ходе предвыборной агитации отдельным направлением премьер-министра Пашиняна стала защита проекта TRIPP. Пашинян подчеркнул, что Армения сохраняет полную юрисдикцию, суверенитет и территориальную целостность над всеми зонами реализации проекта.

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Автор: Кавказский узел

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